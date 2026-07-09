"ישועה גלויה בתוך 30 יום" הקמפיין לקראת סיום!

ימים קשים עוברים על משפחה בת עשר נפשות, הניצבת בפני שבר גדול וסכנת התפרקות ממשית. המציאות המורכבת החלה לאחר שאב המשפחה נפגע באורח קשה בתאונה, ומאז איבד את כושר תפקודו. בעקבות הפגיעה, האב אינו מסוגל לנהל את צרכי הבית השוטפים או להוות משענת עבור בני ביתו. מצב זה הותיר שמונה ילדים במצוקה יומיומית גדולה, כשהם חסרים הנהגה הורית תקינה ומתמודדים עם קשיים עצומים המאיימים על שלמות המשפחה כולה.

המקרה הכאוב הובא לפתחו של המשפיע העולמי הגה"ח רבי יהודה דייטש, אשר נחשף לעומק המצוקה ויצא בקריאה דחופה לציבור להירתם לפעולות ההצלה. בדבריו, שרטט המשפיע את תמונת המצב המטלטלת: "הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ונתן לנו היום מתנה. שמענו את הסיפור המזעזע פה עכשיו... משפחה של שמונה ילדים, שכל אחד מהם הוא תיק בפני עצמו. ילדים שהם בלי אבא, בלי אמא, הקדוש ברוך הוא האבא שלהם, הקדוש ברוך הוא האמא שלהם, ואנחנו יש לנו את הזכות להיות פה שותפים להצלת נפשות!!".

את גודל האחריות המוטלת על כתפי הציבור המחיש הגה"ח רבי יהודה דייטש, תוך שהוא מפרט את ההשלכות של התאונה: "האבא הצדיק שעבר את התאונה ומאז הוא נפגע בתאונה ולא כשיר לתפקד, ולא יכול לנהל את הבית ולהרים את הפרויקט הזה. כל ילד הוא תיק בפני עצמו... ואנחנו עכשיו נבחרנו, כל אחד ששומע אותנו, נבחרנו מהקדוש ברוך הוא לבוא לעזור להציל נפשות, פשוט הצלת נפשות שהבית הזה לא יתפרק, שהילדים יוכלו לגדול, שהילדים יוכלו לחיות".

במהלך הקריאה, חשף המשפיע גזירה יוצאת דופן שהובאה אליו מפי אדם גדול ונועדה לעורר את הציבור לסייע כספית בסכום מוגדר. "היום אמר לי אחד הצדיקים הנסתרים שבדור, שכל מי שיתרום למקרה הזה של הצלת הנפשות, כמניין 'ישועה' - 391 שקלים, הוא יזכה בעזרת השם לישועה גלויה בתוך 30 יום מהיום שהוא נתן את הצדקה הזאת. ובעזרת השם יזכה לראות ישועה גלויה ובכל משאלות ליבו לטובה".

ש הגרמ"צ ברגמן זעק בתמצית נפשו - וגדולי ישראל נענו נחמן שטרנהרץ | מקודם

את דבריו סיים המשפיע בהדגשת העניין של 'מידה כנגד מידה', והסביר כי ההירתמות למען ילדי המשפחה תעמוד לזכותם של המסייעים: "מידה כנגד מידה, מי ששותף עם הקדוש ברוך הוא להציל את הילדים האלה, הקדוש ברוך הוא יציל את הילדים שלו, ויזכה לראות ישועות גלויות. שידוכים זה גם בגימטריה 391, ויזכה לראות את הישועה בתוך 30 יום. זו מתנה גדולה שהשם שלח לנו, להיות שותפים פה להצלת הנפשות של הבית הזה". בעקבות פרסום הדברים, נקראים ההמונים להשתתף במאמץ למען עתידם של שמונת הילדים, ולזכות בהבטחה הנדירה.

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