הרב אלעזר סאלם, נפטר לאחר שנות מחלה והותיר 8 יתומים

תושבי העיר מודיעין עילית ליוו אתמול למנוחות את האברך הרה"ג רבי אלעזר סאלם זצ"ל, שהסתלק לבית עולמו לאחר תקופה ארוכה של מחלה קשה, והוא בשנת החמישים לחייו. פטירתו של המנוח, שהיה מוכר בשקידתו העצומה ובהסתפקותו במועט, השרתה אבל ויגון על מכריו ותושבי השכונה.

המנוח זצ"ל עזב את משפחתו בצרפת כדי לעלות לארץ הקודש מתוך מטרה לגדל את צאצאיו על מבועי התורה. את ימיו ולילותיו הקדיש לעבודת הבורא, כאשר הוא מתמודד עם דחקות עצומה שאף הגיעה לפת לחם ממש.

למרות זאת, הקפיד להשרות בביתו שמחה וביטחון טהור בבורא עולם. לפני כשנתיים התבשר המנוח כי הוא סובל ממחלה קשה.

בני משפחתו מספרים כי באותם רגעים, דאגתו העיקרית הייתה נתונה לעתיד ילדיו, כשהוא זועק בכאב: "אבל מה יהיה עם הילדים?? מי ידאג לילדים??". שאלה זו חזרה ונשנתה ככל שהבין את חומרת מצבו והפנים את העובדה שרעייתו עתידה להישאר אלמנה, וילדיו הקטנים יתומים.

מאז קבלת הבשורה המרה, עבר הרב סאלם זצ"ל מסכת ארוכה של ייסורים, שכללה אשפוזים תכופים וניתוחים מורכבים.

על אף מצבו הרפואי שהלך והחמיר והכאבים מהם סבל, סירב לוותר על סדרי הלימוד ועל תפילותיו בבית הכנסת, אליו המשיך להגיע במסירות. לאחר שנתיים וחצי של התמודדות עם המחלה, הידרדר מצבו משמעותית. גם בימיו האחרונים, בעת ששכב מחוסר הכרה בטיפול נמרץ, ישבו ילדיו סביב מיטתו ולמדו מתוך הגמרא עד להסתלקותו.

מסע ההלוויה יצא אתמול מביתו שברחוב רשב"י בעיר, מלווה בבכיים של שמונת יתומיו, ובהם בנו בן השמונה, שניגשו לאמירת קדיש יתום.

רב השכונה, הגאון רבי ישראל זיכרמן, שליווה את המשפחה לאורך תקופת המחלה, נשא דברי הספד בהם הדהד את דאגתו העיקרית של המנוחה והבהיר כי החובה מוטלת כעת על הציבור לעמוד לימין המשפחה שנותרה כספינה מטורפת בלב ים. "האחריות עוברת כעת אלינו" אמר הרב בקול בוכים וציין את הצורך הדחוף לסייע לאלמנה שנותרה להתמודד לבדה עם גידול הילדים הקטנים והחובות העצומים. הרב שליט"א גם קרא לכלל הציבור להירתם באופן מיידי כדי לממן את צורכי המחיה והביגוד הבסיסיים ביותר של הבית.

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