הגר"מ שטרנבוך בירך: "ברכה רבה מאת הקב"ה"

בימים אלו מתחדשת ביתר שאת הקריאה לעזרתו של חתן צעיר, אשר נאלץ להתמודד לבדו עם הוצאות חתונתו. מדובר במגבית שעלתה על סדר היום הציבורי כבר לפני מספר שבועות, אולם כעת, משטרם הושג היעד הנדרש, יוצאים העסקנים בפנייה מחודשת ודחופה.

החתן, בן למשפחה שחוותה שברים קשים מנשוא, נותר למעשה ללא עורף משפחתי וללא תמיכה כלכלית. כעת, כשהוא עומד לפני הרגע המרגש בחייו לקראת הקמת בית נאמן בישראל, החוסר והבדידות מאיימים על המהלך, כאשר אין מי שידאג להוצאות המינימליות והבסיסיות ביותר הנדרשות ליום החופה.

המקרה המורכב והחריג הובא זה מכבר אל שולחנו של הגר"מ שטרנבוך. לאחר שנחשף לפרטי המצוקה ולעובדה כי מדובר בחתן שגדל ללא התמיכה המקובלת, דמעו עיניו של מרן בחמלה עצומה על גורלו של החתן, ועל הקושי הרב הצפוי לו אם לא תהיה התגייסות נרחבת של הציבור למענו.

לנוכח האמור יצא הגר"מ שטרנבוך בקריאת קודש מיוחדת למען מטרה זו. מתוך השתתפות בצער ובכאב, גזר מרן בכח התורה כי המסייעים יזכו לברכה, והתבטא: "מי שתורם יקבל ברכה רבה מאת הקב"ה ומצוה רבה עד למאוד".

לאור התמשכות המגבית והצורך המיידי בסיוע, רבני 'קופת העיר' שבים ומבקשים מהציבור הרחב שלא לעמוד מנגד, אלא להיכנס בנעלי ההורים ולהעניק לחתן את האפשרות להתחיל את חייו מתוך רווחה וכבוד.

אנשי הצדקה מדגישים כי אין מנוס אלא לשוב ולפנות אל הציבור, מתוך תקווה להביא את מאמצי גיוס הכספים לידי גמר.

הציבור נקרא להיענות לבקשתו המפורשת של הגר"מ שטרנבוך, ולהרים תרומה בסך 580 שקלים למקרה שהומלץ על ידו באופן אישי>>>