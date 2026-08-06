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במעמד נרגש ב'הר נוף' | מיליוני דולרים חולקו למנהלי המוסדות על טהרת הקודש

במעמד נרגש ונעלה במעון קודשו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, הונחו מעטפות כסף של מיליוני דולרים על שולחנו, לטובת המוסדות על טהרת הקודש • במעמד השתתף יו"ר 'קרן הצלה' הרה"ח ר' שלמה יוסף ולדמן אשר נחת מארה"ב ועלה מיד מנתב"ג להר נוף • החלוקה בסך 5 מיליון דולר נערכה לקראת יומא דהילולא של הרה"ק מסאטמאר זיע"א (חרדים)

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המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך| צילום: צילום: באדיבות המצלם

מעמד מרומם נערך היום (חמישי) במעון קודשו של , בשכונת הר נוף בירושלים, מעמד חלוקת המלגות של 'קרן הצלה', במסגרתו חולק סכום עתק של 5 מיליון דולר למנהלי המוסדות המתנזרים מנטילת תקציבים מרשויות המדינה.

עם תחילת המעמד, הגיש יו"ר 'קרן הצלה' הרה"ח ר' שלמה יוסף ולדמן את המעטפות המיועדות לחלוקה, הנושאות את הסכום האסטרונומי של 5 מיליון דולר, והניחן על שולחנו של הפוסק.

הגר"מ שטרנבוך נענה בהתרגשות רבה ואמר: "נחת והצלחה והקב"ה יעזור להם ובכל מה שיעשו יתברכו, זהו נחת גדולה בשמים שיהודים פותחים הכיס כדי לעזור לכזה דבר חשוב, והקב"ה יעזור ויפתח לנו את שערי הרחמים, וכולם יתברכו ונזכה לקבל בקרוב ממש פני משיח צדקינו".

בהמשך המעמד, ניגש הספרא דדיינא המיתולוגי של בד"ץ העדה החרדית, הרה"ח ר' יצחק שלמה בלויא, והגיש בפני הגר"מ שטרנבוך את שמות התורמים לברכה וישועה. הגר"מ עיין בשמות ובירך בחמימות: "ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם, כל היהודים כאן יתברכו בכל טוב, זיווגים טובים וילדים טובים, לכולם יהיה נחת מהילדים, והילדים יהיו תלמידי חכמים".

בסיום המעמד נשא דברים יו"ר 'קרן הצלה', הרה"ח ר' שלמה יוסף ולדמן, שהעלה על נס את טרחתו ויגיעתו המרובה של מרא דארעא קדישא הגר"מ שטרנבוך לאורך כל השנים למען קיומה וביסוסה של 'קרן הצלה', ולמען החזקת המוסדות הקדושים העומדים על משמר החינוך הטהור ואינם נהנים מטובות הנאה מהמדינה ומוסדותיה.

במעמד נטלו חלק רבנים, עסקנים ואישי ציבור בולטים: הרה"ח ר' שלמה יוסף ולדמן – יו"ר 'קרן הצלה'. הרה"ח ר' וועוועל אשכנזי – חבר הנהלת העדה החרדית. הרה"ח ר' גדליה פויגל – חבר הנהלת 'קרן הצלה'. הרה"ח ר' חיים ראטה – יו"ר ועד החינוך של העדה החרדית. הרה"ח ר' יצחק שלמה בלויא– סד"ד העדה החרדית. הרה"ח ר' שמחה אנשין – מזכיר 'קרן הצלה'. הרה"ח ר' אברהם ברגמן – מנהל סמינר "בנות שפרינצא". הרב אליהו נהרי – מנהל הישיבה התימנית, ועוד מנהלי מוסדות על טהרת הקודש מרחבי ארה"ק. 

מנהלי המוסדות יצאו מהמעמד בתחושת רוממות והביעו את תודתם העמוקה לראשי הקרן על הסיוע הכביר, המהווה עבורם אוויר לנשימה ומאפשר את המשך קיומם של מוסדות החינוך על טהרת הקודש.

המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)

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העדה החרדיתהרב משה שטרנבוךקרן הצלהשלמה יוסף ולדמן

0 תגובות

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2
ברכות לראש משביר. הבאת סכום כזה של מטבע חוץ לתוך המדינה מסייע להמרצת המשק, לגביית מס הכנסה על צריכה, ולהקלת מצוקות שהמדינה היתה צריכה ללא זה להתמודד עם פתרונן. לכן זה מעשה ציוני מובהק, והעוסקים במלאכה מוזמנים להמשיך בה.
מאיר
1
לצערי אתם טסים לחוץ לארץ לבקש כסף מעשירים במקום לבקש מהם תעלו לארץ הקודש בגלל אנטישמיות בחוץ לארץ נגד יהודים !!! מפי הרב ניר בן ארצי !!!! השם ירחם על עמו !!!! וגם עליכם !!!!
SP

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