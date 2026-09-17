מה גרם לעשרות ראשי גמ"חים מכל הארץ להתכנס בבית הגרמ"ה הירש?

לכל אדם ישנם זיכרונות מעיקים שנשכחו וצצו מחדש: עודף שנלקח בטעות בקנייה ישנה, סכום קטן שלא נדרש מעולם, פגיעה קלה ברכוש של עובר אורח או התחייבות כספית שנותרה פתוחה.

כאשר מתקרב יום הדין והווידוי "למען נחדל מעושק ידינו" נשמע בבתי הכנסת, מתעוררת מועקה עמוקה סביב השאלה מה ניתן לעשות כאשר הרצון להשיב את הממון אמיתי וקיים, אך כל אפשרות לאתר את בעל החוב אבדה לחלוטין.

כמענה למלכוד הלכתי ומוסרי זה, הוקמה היוזמה הארצית "והייתם נקיים", מנגנון ייעודי המאפשר להסדיר כספים אבודים בפיקוח תורני מוקפד ובפריסה רחבה.

חובת השבה ולא קופת צדקה

הכלל היסודי המנחה את המיזם קובע בבירור כי כל עוד קיים סיכוי מעשי לאתר את בעל הממון, מוטלת חובה מוחלטת להשיב לו את כספו במישרין. המיזם אינו מתפקד כעמותת צדקה רגילה ואינו נועד לעקוף את דיני השבת גזל כפשוטם. פעילותו מתחילה רק במצבים שבהם מוצו כל המאמצים הסבירים והתברר כי אין דרך מציאותית לדעת מיהו הזכאי לכסף או היכן הוא נמצא.

מתלבטים לגבי סכום ישן או נזק שאינכם יודעים כיצד להשיב? לחצו כאן לבדיקת המקרה שלכם ולקבלת הכוונה הלכתית מוסמכת >>

במקרים אלה מתווה ההלכה שימוש בנתיב של "צורכי רבים", כלומר הפניית הממון לתועלת הציבור. אולם במציאות ימינו ניצבת משוכה גיאוגרפית: אדם שנוצר אצלו חוב לפני שנים בבני ברק אינו יכול להניח שהניזוק עדיין מתגורר שם, שכן ייתכן שהאיש או בני משפחתו העתיקו את חייהם לירושלים, בית שמש, אשדוד, מודיעין עילית או כל מקום אחר.

מודל רשתי של מעגל חסד מתמשך

במקום להסתפק בהפקדה בקופת גמ"ח מקומית בודדת, המיזם פועל במתכונת של רשת גמ"חים ארצית המאגדת עשרות קרנות הלוואה בכל הריכוזים החרדיים ברחבי הארץ. פיזור רחב זה מייצר הסתברות גבוהה בהרבה לכך שבעל הממון המקורי, או מי מצאצאיו, ייהנו מן הכספים בעקיפין דרך הלוואות חסד.

בנוסף, הכסף אינו מתכלה בפעולה חד-פעמית, אלא מוענק כהלוואה ללא ריבית, נפרע במלואו, שב לקופה ויוצא מחדש לסייע למשפחות נוספות במעגל מתמשך של גמילות חסדים. לצד זאת, נקבע בתקנון הקרן סעיף אחריות חד-משמעי: אם בעתיד יופיע בעל החוב המקורי ויוכיח את זכאותו כדת וכדין, הקרן מתחייבת להשיב לו את מלוא הסכום מנכסיה.

פיקוח הלכתי והסכמת גדולי ההוראה

המתווה המעשי גובש ולווה מתחילתו בידי שורה ארוכה של דיינים ופוסקים מובהקים, ובהם הגאון הגדול רבי יהודה סילמן, הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג, הגאון רבי עמרם פריד, הגאון רבי צבי ברוורמן, הגאון רבי שמואל רבינוביץ והגאון רבי אביגדור נבנצל. במכתביהם הדגישו הרבנים כי הפקדת הכספים במיזם נעשית תחת בקרה הלכתית צמודה, מסירה את הספק המעיק ומקנה זכויות מרובות.

להסדרת כספי "צורכי רבים" בביטחון מלא ובגיבוי גדולי הדיינים: העבירו כעת את הסכום במערך המפוקח של 'והייתם נקיים' >>

לאחרונה התרחבה הפעילות עוד יותר עם התכנסותם של עשרות מנהלי גמ"חים במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש. ראש הישיבה בחן את התקנון, חיזק את ראשי הקרנות ועודד את המשך הרחבת המפעל לקהילות נוספות, מתוך הכרה בערכו הכפול של המהלך – מתן מענה מוסמך לסוגיה הלכתית מורכבת לצד חיזוק מפעלי החסד בציבור.

הסדרת הממון לקראת יום הדין

עבירות שבין אדם לחברו אינן מתכפרות ביום הכיפורים עד שיפייס האדם את חברו וישיב לו את המגיע לו. משום כך, הימים שלפני כניסת היום הקדוש הם הזמן הראוי לערוך חשבון נפש ממוני, להיזכר בטעויות חישוב, בחפצים שלא הוחזרו או בנזקים שטרם פוצו. אם זהות בעל החוב ידועה, יש לפעול ללא דיחוי להשבת הכסף ישירות לידיו.

במצבים שבהם מוצו המאמצים ואין דרך להגיע לבעלים, ניתן לפנות למיזם "והייתם נקיים", לפרוס את פרטי המקרה ולהסדיר את התשלום בהתאם להנחיות ההלכה. הסדרת חובות אלו מאפשרת להתייצב בתפילות יום הכיפורים בלב שלם, בנקיות כפיים מוחלטת ומתוך ידיעה ששום ספק ממוני לא נותר פתוח.

אל תגיעו ליום הקדוש עם חובות פתוחים: לחצו כאן עכשיו, הסירו כל ספק והיכנסו ליום הכיפורים בידיים נקיות >>