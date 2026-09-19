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מראות קודש

בחדר הספרים בגבעת סלבודקה: ראש הישיבה ערך כפרות ובדק את הלולבים

בחדר הספרים שבמעונו בגבעת סלבודקה: ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש ערך ביום חמישי האחרון את מנהג הכפרות, ולאחר מכן בדק בדקדוק את הלולבים לקראת חג הסוכות (חרדים)

הגרמ"ה הירש במנהג כפרות (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש במנהג כפרות (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש במנהג כפרות (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש במנהג כפרות (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש במנהג כפרות (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש במנהג כפרות (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש במנהג כפרות (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש במנהג כפרות (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש במנהג כפרות (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש במנהג כפרות (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש במנהג כפרות (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש במנהג כפרות (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ה הירש בבדיקת לולבים (צילום: שוקי לרר)

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הרב משה הלל הירשכפרותלולבים

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