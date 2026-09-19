מראות קודש בחדר הספרים בגבעת סלבודקה: ראש הישיבה ערך כפרות ובדק את הלולבים בחדר הספרים שבמעונו בגבעת סלבודקה: ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש ערך ביום חמישי האחרון את מנהג הכפרות, ולאחר מכן בדק בדקדוק את הלולבים לקראת חג הסוכות (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:00