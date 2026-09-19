רשת הונאה בינ"ל ( צילום: AI )

דרמה פלילית חובקת עולם התגלתה השבוע בטורקיה: תשעה אזרחים ישראלים נעצרו במסגרת מבצע אכיפה נרחב שניהלו במשותף משטרת טורקיה, ארגון המודיעין הלאומי הטורקי (MIT) והאינטרפול.

על פי דיווח בכלי התקשורת הטורקיים, הכוחות פשטו על מאות כתובות באיסטנבול ובמחוז מוגלה בדרום-מערב המדינה, ופירקו רשת בין-לאומית שהוגדרה על ידם כ"אימפריית הונאה". היקף העוקץ מעורר השתאות ומוערך בכ-266 מיליון דולר. במרכז הפרשה עומדת רשת משומנת שפעלה במשך כעשור בכמה מדינות, ולפי החשד - נוהלה בידי ישראלים. בהודעה רשמית שפרסם משרד התובע הציבורי הראשי באיסטנבול, תוארו ראשי הרשת כ"ברוני הונאה ישראלים", אשר מינו מנהלי פעילות ברחבי העולם, הקימו חברות פיקטיביות וגזלו במרמה את כספי המשקיעים. סך העצורים במבצע עומד על למעלה מ-200 חשודים. הטורף ברחובות: חטף, כלא ואיים בסכין על ילדים דניאל הרץ ובני סולומון | 18.09.26 השיטה: רווחים מדומים ופוליגרף לעובדים על פי ממצאי החקירה, מוקדי השירות של הרשת גייסו עובדים דוברי מגוון שפות – ביניהן יפנית, הינדית, צרפתית וספרדית. המוקדים פעלו תחת מעטה של "חברות קש" והעובדים חולקו לשני תפקידים מרכזיים: "סוכני המרה" שתפקידם למשוך את הלקוח הראשוני, ו"סוכני שימור" שתפקידם לשכנע אותו להשקיע סכומים נוספים. השיטה עבדה כך: הקורבנות שוכנעו להעביר כספים לפלטפורמות השקעה הנשלטות על ידי הרשת. לאחר ההשקעה הראשונית, הוצגו בפניהם רווחים מזויפים שהניעו אותם להזרים פנימה סכומים גדולים אף יותר. הכספים הועברו לחשבונות בנק במקלטי מס ולארנקי קריפטו, ורבים מהקורבנות איבדו עשרות ואף מאות אלפי דולרים. התחקיר הטורקי חושף פרטים מטרידים על אופן הכשרת העובדים: עם קליטתם בארגון, הם נדרשו לבנות לעצמם זהויות בדויות וקורות חיים שקריים - לעיתים תוך התחזות לבוגרי אוניברסיטאות יוקרתיות. כדי למנוע חדירה של סמויים, כלל העובדים אולצו לעבור בדיקות פוליגרף שנועדו לשלול קשר לגופי אכיפת חוק וביטחון.

הונאות רשת ( צילום: שאטרסטוק )

חוק ברזל: אסור לעקוץ ישראלים

מפרטי החקירה עולה כי הרשת פעלה תחת כללים נוקשים ומחושבים. כך למשל, הוטל איסור מוחלט על העובדים לדבר עברית בתוך כותלי המשרדים בטורקיה. יתרה מכך, מנהלי הארגון הורו מפורשות שלא לפנות בשום אופן לאזרחים ישראלים או אמריקנים, ככל הנראה כדי להימנע מחיכוך עם רשויות האכיפה המחמירות במדינות אלו.

במקום זאת, הרשת מיקדה את מאמצי ההונאה שלה באזרחי מלזיה, איחוד האמירויות, רוסיה, סינגפור, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, סין, שווייץ, שוודיה, בלגיה וקוריאה הדרומית.

אחד החשודים המרכזיים בפרשה זוהה על ידי הרשויות הטורקיות כאזרח ישראלי המחזיק גם בדרכון פורטוגלי. במערכת הביטחון הטורקית מציינים כי בתקופה האחרונה ניכרת מגמה של העתקת מוקדי השירות הפליליים מישראל לטורקיה, מגמה שהתגברה בצל המתיחות המדינית בין שתי המדינות.

החקירה המסועפת באיסטנבול עדיין בעיצומה. הרשויות פועלות כעת לאתר את נתיבי הלבנת ההון ולמפות את מלוא היקף הפעילות. יובהר כי כל 200 העצורים בפרשה, בהם הישראלים, עומדים בחזקת החפות כל עוד לא הוכחה אשמתם.

בדוברות משרד החוץ אישרו את הידיעה ומסרו: "אתמול התקבלו דיווחים על מעצרם של מספר אזרחים ישראלים בטורקיה בחשד למעורבות בפעילות פלילית, ככל הנראה כחלק מגל מעצרים רחב יותר. משרד החוץ מטפל באירוע ופועל לוודא כי זכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות".