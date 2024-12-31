הונאת פישינג

מערך הסייבר הלאומי ואל על מזהירים מפני ניסיונות פישינג חדשים | לפי ההודעה, מופצים בקבוצות וואטסאפ, ברשתות ובהודעות SMS קישורים המובילים ל"חידון נושא פרסים" לכאורה מטעם אל על - עם הבטחות לקבלת שוברים בשווי מאות ואלפי שקלים, כאשר למעשה מדובר בהתחזות (בארץ)
שתי רשתות קמעונאות ענקיות הוציאו היום (שלישי) אזהרות לציבור על הודעות מזויפות בשמן, כביכול הן מבטיחות ללקוחות מתנות באלפי שקלים, אך למעשה מדובר בניסיונות זדוניים להשגת פרטים אישיים של הגולשים | העלייה בניסיונות הפישינג - הדיוג הזדוני מתרחשת דווקא בימים אלה על רקע תחילת השנה האזרחית החדשה וריבוי הקניות בחנוכה (בארץ, דיגיטל)