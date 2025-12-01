כיכר השבת
כך תישמרו

קיבלתם הודעה על 'חידון נושא פרסים' של אל על? מדובר במתקפת פישינג מתוחכמת

מערך הסייבר הלאומי ואל על מזהירים מפני ניסיונות פישינג חדשים | לפי ההודעה, מופצים בקבוצות וואטסאפ, ברשתות ובהודעות SMS קישורים המובילים ל"חידון נושא פרסים" לכאורה מטעם אל על - עם הבטחות לקבלת שוברים בשווי מאות ואלפי שקלים, כאשר למעשה מדובר בהתחזות (בארץ)

הודעה במכשיר הסלולרי. אילוסטרציה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מערך הסייבר הלאומי וחברת התעופה אל על מזהירים היום (שני) מפני ניסיונות פישינג חדשים לחברת התעופה. לפי ההודעה, מופצים בקבוצות וואטסאפ, ברשתות ובהודעות SMS קישורים המובילים ל"חידון נושא פרסים" לכאורה מטעם אל על - עם הבטחות לקבלת שוברים בשווי מאות ואלפי שקלים. לדבריהם, מדובר בהתחזות.

על פי ההודעה, הקישורים מובילים לאתרים לא רשמיים, שנועדו לגנוב פרטים אישיים, סיסמאות ואף פרטי תשלום.

איך מזהים שזה פישינג?

  • כתובת אתר חשודה ולא שייכת לאל על (למשל: ‎luhop.cn ודומיהם).
  • טעויות כתיב ותרגום.
  • לחץ לבצע פעולה מיידית (“מבצע לזמן מוגבל”, “רק עכשיו”).
  • בקשה למלא פרטים אישיים או בנקאיים.

מה עושים?

  • קודם כול – בודקים רק בערוצים הרשמיים של אל על ובאתר החברה.
  • לא לוחצים על קישור חשוד.
  • לא מוסרים פרטים אישיים בשום מצב.
  • במקרה של ספק – מדווחים למוקד של מערך הסייבר הלאומי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר