כך תישמרו קיבלתם הודעה על 'חידון נושא פרסים' של אל על? מדובר במתקפת פישינג מתוחכמת מערך הסייבר הלאומי ואל על מזהירים מפני ניסיונות פישינג חדשים | לפי ההודעה, מופצים בקבוצות וואטסאפ, ברשתות ובהודעות SMS קישורים המובילים ל"חידון נושא פרסים" לכאורה מטעם אל על - עם הבטחות לקבלת שוברים בשווי מאות ואלפי שקלים, כאשר למעשה מדובר בהתחזות (בארץ)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 15:32