מערך הסייבר הלאומי וחברת התעופה אל על מזהירים היום (שני) מפני ניסיונות פישינג חדשים לחברת התעופה. לפי ההודעה, מופצים בקבוצות וואטסאפ, ברשתות ובהודעות SMS קישורים המובילים ל"חידון נושא פרסים" לכאורה מטעם אל על - עם הבטחות לקבלת שוברים בשווי מאות ואלפי שקלים. לדבריהם, מדובר בהתחזות.
על פי ההודעה, הקישורים מובילים לאתרים לא רשמיים, שנועדו לגנוב פרטים אישיים, סיסמאות ואף פרטי תשלום.
איך מזהים שזה פישינג?
- כתובת אתר חשודה ולא שייכת לאל על (למשל: luhop.cn ודומיהם).
- טעויות כתיב ותרגום.
- לחץ לבצע פעולה מיידית (“מבצע לזמן מוגבל”, “רק עכשיו”).
- בקשה למלא פרטים אישיים או בנקאיים.
מה עושים?
- קודם כול – בודקים רק בערוצים הרשמיים של אל על ובאתר החברה.
- לא לוחצים על קישור חשוד.
- לא מוסרים פרטים אישיים בשום מצב.
- במקרה של ספק – מדווחים למוקד של מערך הסייבר הלאומי.
0 תגובות