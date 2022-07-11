מערך הסייבר הלאומי ואל על מזהירים מפני ניסיונות פישינג חדשים | לפי ההודעה, מופצים בקבוצות וואטסאפ, ברשתות ובהודעות SMS קישורים המובילים ל"חידון נושא פרסים" לכאורה מטעם אל על - עם הבטחות לקבלת שוברים בשווי מאות ואלפי שקלים, כאשר למעשה מדובר בהתחזות (בארץ)
לפני כחצי שנה אושרה בקשה לתביעה ייצוגית נגד שתי מרפאות לטיפול בפטרת ציפורניים על משלוח מסרונים פרסומיים בניגוד לחוק התקשורת. ערעור שהגישו לבית המשפט העליון התקבל לאחר שנקבע כי לא הוכח שידעו כי חברת הפרסום שולחת את המסרונים בניגוד לחוק (משפט)
החל מהבוקר, ולאורך השבוע הקרוב יקיימו בפיקוד העורף בדיקה בה תישלח למכשירי הטלפון הסלולארי של רבים מאזרחי ישראל הודעת התרעה. גורם: "המערכת תפעל לפי איזור, כך שרק מי שצריך יקבל את המסרון" האם גם מכשירים כשרים ישתתפו בתרגיל?
מחקר חדש בארה"ב טוען כי שליחת מסרונים בטלפון הסלולרי באופן קבוע פוגעת בתפקודי המוח. מתוצאות המחקר המקיף, עולה שיכולת הקריאה של האנשים הכותבים בקביעות מסרונים נפגעה והייתה פחותה בהשוואה לכישורים של אנשים המעדיפים לקרוא עיתונים וספרים. כל הנתונים (מעניין)
מי מטריד את מנוחת עוזרי החכי"ם? בימים האחרונים נשלחים לעוזרים הפרלמנטרים, מסרונים (SMS) המזכירים להם להניח תפילין. זה קורה בשעות הבוקר המוקדמות כשהעוזרים בדרכם לעבודה. למרבה ההפתעה, גם העוזרות הפרלמנטריות מקבלות את המסרונים. "מכיוון שהמסרונים נשלחים גם לעוזרות, אני מעריך שמדובר באדם שאינו דתי", מעריך חבר-כנסת חרדי בשיחה עם "כיכר השבת"