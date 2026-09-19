טראמפ מודה בחדרים הסגורים: המלחמה באיראן פגעה ברפובליקנים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודה בשיחות סגורות כי החלטותיו האסטרטגיות, ובראשן היציאה למלחמה מול איראן, דחקו את המפלגה הרפובליקנית למצב פוליטי מורכב לקראת בחירות האמצע.

בדיווח שהתפרסם בעיתון ה"וושינגטון פוסט", הנסמך על גורמים המעורים בדיונים הפנימיים בבית הלבן, נחשף פער דרמטי בין עמדתו הפומבית של הנשיא לבין המציאות בחדרים הסגורים. מול המצלמות ובעצרות הבחירות, טראמפ מקפיד לשדר ביטחון מוחלט: הוא טוען כי המלחמה באיראן הייתה כדאית חרף מחירה הכבד, מצהיר כי היה חוזר על המהלך שוב, ומתעקש כי שיקולים פוליטיים של בחירות האמצע כלל לא היוו פקטור בהחלטותיו.

אלא שמאחורי הקלעים, התמונה המצטיירת שונה בתכלית. על פי הדיווח, טראמפ הבהיר ליועציו כי הוא מודע היטב להשלכות הפוליטיות של המערכה הצבאית, מה שדרבן אותו לפעול במרץ כדי לסייע לרפובליקנים לצמצם את ההפסדים הצפויים בקלפיות.

ארבעה גורמים המעורים בפרטים סיפרו כי בשבועות האחרונים מפגין הנשיא פיכחון נדיר ביחס למצבה של המפלגה, ומאזין בקשב רב לנתוני סקרים מדאיגים. בניגוד לעבר, אז נהג לבטל נתונים לא מחמיאים בטענה שמדובר ב"סקרים מזויפים", הפעם הוא בוחן מקרוב את מעמדו הרעוע בקרב המצביעים. יועציו של הנשיא העידו כי שינו את גישתם כלפיו, והחלו לנקוט קו "בוטה וישיר יותר" בהצגת הנתונים.

מי אשם במצב?

בסביבתו של הנשיא חלוקים בשאלת לקיחת האחריות. גורם אחד אישר כי טראמפ הכיר בעקיפין במידה מסוימת של אשמה למצב, והזכיר כי הנשיא השמיע אמירות ברוח דומה גם בפומבי. מנגד, מקורב אחר הנמצא בקשר תדיר עם טראמפ דחה את הדברים על הסף. לטענתו, הנשיא אינו מקבל על עצמו אשמה כלשהי, וסבור כי הבעיה האמיתית של המפלגה הרפובליקנית בבחירות הנוכחיות היא העובדה ששמו אינו מתנוסס על פתקי ההצבעה.

ההתפכחות הנשיאותית מגיעה בנקודת זמן קריטית, כאשר שיעור התמיכה בטראמפ צולל לשפל הגדול ביותר מאז החל את כהונתו השנייה. השנה האחרונה התאפיינה במיקוד כמעט מוחלט במלחמה מול איראן, שהובילה לזינוק חד במחירי הנפט והדלק בארה"ב.

המציאות הכלכלית הזו מתנגשת חזיתית עם הבטחותיו של טראמפ בקמפיין הבחירות של 2024, אז התחייב להוריד משמעותית את יוקר המחיה. בעצרת שקיים השבוע בקרוליינה הצפונית, התייחס טראמפ לסוגיה הכלכלית הכואבת והודה בפני תומכיו כי הציבור האמריקני אכן משלם מחירי דלק גבוהים יותר בעקבות המלחמה. עם זאת, הוא מיהר לספק הצדקה והצהיר כי מדובר ב"מחיר זול מאוד לשלם עבור מה שעשינו".