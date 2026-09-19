ילדה בת 5 נפצעה דקות ספורות לפני צאת השבת, באורח בינוני לאחר שנפגעה מקורקינט חשמלי ברחוב השניים בבני ברק. צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה לבית החולים.

על פי הדיווח מדוברות איחוד הצלה במחוז מרכז, הילדה נחבלה בראשה ובגפיה בעקבות הפגיעה. צוותי ההצלה שהגיעו לזירה מצאו אותה במצב בינוני וזקוקה לטיפול רפואי דחוף.

שלמה קצין ואליהו צרפתי, חובשים ותורני השבת של איחוד הצלה, מסרו: "סיפרו לנו בזירה שהיא נפגעה מקורקינט חשמלי ונחבלה בראשה ובגפיה. הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשמצבה מוגדר בינוני".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי פציעות ילדים בבני ברק ובסביבתה בחודשים האחרונים. לפני שבועיים נפצעה ילדה בת 4 בינוני לאחר שנפלה משולחן ברחוב הרב שך בבני ברק וחבלה בראשה. לפני כשבוע נפצע תינוק בן שנה בינוני כשנפל מעגלתו באוטובוס ברחוב עזרא בעקבות בלימה פתאומית.

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קורקינטים חשמליים הפכו בשנים האחרונות לאמצעי תחבורה נפוץ ברחובות בני ברק והערים החרדיות, אך לצד היתרונות הם מהווים גם סיכון בטיחותי משמעותי. ארגוני ההצלה ממליצים לרוכבים להקפיד על כללי בטיחות, לרכוב בקסדה ובמהירות מותאמת, ולהיזהר במיוחד באזורים צפופים ובסמוך למעברי חצייה.