המתח הפוליטי בין מפלגת השלטון הליכוד לבין מפלגת "עמך ישראל" בראשותו של עופר וינטר נמשך, כאשר בליכוד ממשיכים להדק את המתקפות נגד המפלגה החדשה ולסמן אותה כמי שעשויה שלא לחבור לגוש הימין. זאת, על אף שב"עמך ישראל" כבר הצהירו מפורשות על תמיכתם בראש הממשלה בנימין נתניהו להובלת הגוש והממשלה.

באתר 'וואלה' דווח היום כי וינטר שוחח עם פעילים בתופ אירוע שקיים השבוע בסינמה סיטי בראשון לציון, ובמהלך השיחה הטיח - כך לפי תיעוד - ביקורת נוקבת על דמותה הנוכחית של מפלגת השלטון.

בשיחה שקים עם הפעילים בסיום הכנס, לפי הדיווח, הציג וינטר את תנועתו כאלטרנטיבה ערכית ומערכתית למצב קיים, תוך שאתגר את התנהלות מפלגת השלטון. "הליכוד היה צריך להיות עמך ישראל, מפלגה של כולם", אמר, לפי הדיווח בוואלה.

בדבריו המשיך ותקף בגלוי את המתרחש בשורות הליכוד ואמר כי "היום יש שם עסקונה. אנחנו לא עסוקים בעסקונה ובקומבינות. רוצים להוריד אותנו כי אנחנו תמונת מראה לא נעימה".

אתמול דווח בחדשות 13 כי בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחנים בימים אלה אפשרות להרגעת הרוחות ולהכרזה על "הפסקת אש" מול יו"ר מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר ואנשיו.

המהלך המסתמן, לפי הדיווח, אינו נובע רק מרצון להרגעת העימות התקשורתי, אלא נועד לשרת מטרה אסטרטגית מרכזית של המחנה: להגיע לסיכום עודפים בין וינטר לבין מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר, צעד שנועד להבטיח שקולות יקרים בגוש הימין לא ירדו לטמיון וילכו לאיבוד מתחת לאחוז החסימה.

בעוד שחלק מיועצי ראש הממשלה מביעים תמיכה ביוזמה זו מתוך דאגה למאזן האלקטורלי, נתניהו עצמו ממשיך להתנגד למהלך בשלב זה. היוזמה מגיעה על רקע שבועות ארוכים של מתקפות חריפות וחילופי האשמות קשים בין הליכוד לבין וינטר ומפלגתו.

רק לאחרונה טענו בשיחות סגורות מטעם הליכוד כי וינטר פועל כמי שעלול לשרוף קולות או אף לחבור לגורמים בשמאל לאחר הבחירות. על פי דיווח ב'ערוץ 14', בישיבה שנערכה בלשכת ראש הממשלה נקבע כי יו"ר מפלגת "עמך ישראל" מהווה איום על גוש הימין, בין היתר לטענתם בשל האפשרות שיחבור בעתיד לאביגדור ליברמן ולנפתלי בנט.

מנגד, וינטר לא נשאר חייב ותקף בחריפות בכנס פעילים את התנהלות הדרג המדיני והסביבה הקרובה לראש הממשלה. "צריך לפרק אותו, צריך להוריד אותו, הגיע הזמן לחסל אותו - אלה לא ציטוטים של חברי קבינט על סינוואר או נסראללה, אלא של שרים, חברי כנסת או מועמדים לכנסת בליכוד נגד אדם שלפני דקה וחצי לחצו לשריין לרשימה שלהם", אמר וינטר.

בהמשך תקף את מקורבי נתניהו: "לצערי הרב מאוד, מקורביו ויועציו של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות. הם מנותקים מהשטח! הם לא מבינים את מצב מחנה הימין ומתבשמים מסקרים פיקטיביים שמציגים להם סוקרים אינטרסנטים שכולאים את הימין בקונספציה כאילו הניצחון מונח בכיס".