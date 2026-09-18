סופיאן אבו זיידה, לשעבר שר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית, פרסם בחשבון הפייסבוק שלו סרטון שבו הוא מזדהה כמקור המודיעיני שכונה "עיני פחם" - האיש שהעביר למערכת הביטחון הישראלית התרעה חמורה מפי יחיא סינוואר, שבועות ספורים לפני טבח 7 באוקטובר.

בסרטון הבטיח אבו זיידה לחשוף בימים הקרובים את מלוא הפרטים על התיווך שניהל בין ישראל לחמאס ואת המסר המדויק שקיבל ממנהיג ארגון הטרור ברצועה. לדבריו, המסר הגיע עד לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד ולראש הממשלה בנימין נתניהו, אך נבלע בתוך קונספציה מודיעינית שגויה. "במהלך הימים הקרובים, אדבר איתכם על אופי המגעים שניהלתי במשך השנה וחצי האחרונות בין ישראל לחמאס", אמר אבו זיידה בסרטון. הוא פירט כי המגעים נועדו להגיע לעסקה שמטרתה שחרור החטופים שבידי חמאס, ובתמורה לכך ישראל תשחרר מאות אסירים פלסטינים, תסיר את המצור מעל עזה, תאפשר כניסת פועלים ותפתור את בעיות החשמל והמים ברצועה. על פי תחקיר שפורסם ב"הארץ" על ידי העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל, המגעים נקלעו למבוי סתום בתחילת ספטמבר 2023. בשלב זה, סינוואר קרא לאבו זיידה והעביר לו אזהרה מפורשת: "תעביר לישראלים שאני מתכנן להם הפתעה גדולה, אם הם לא מתקדמים". על פי העדויות, סינוואר השתמש לראשונה במילה "זילזל" - רעידת אדמה. "ירעדו אמות הסיפים": איזנקוט טוען לממצאים מזעזעים על נתניהו ב-7.10 יוני גבאי | 17.09.26 אבו זיידה, שנבהל מחומרת הדברים, שיתף תחילה מקורב המשמש כיועץ לנשיא איחוד האמירויות. לאחר שבן זאיד עודכן, הוא ביקש מאבו זיידה לברר האם סינוואר אכן מתכוון לפתוח במלחמה. אבו זיידה חזר לסינוואר, שהבהיר את כוונותיו באופן שאינו משתמע לשני פנים: "תעביר להם מסר שאני מכין להם הפתעה מארץ ההפתעות. מבצע אימתני. משהו חריג". סינוואר חזר שוב על המילה "זילזל" והדגיש: "תעביר בבקשה לישראלים את הדברים שאני אומר מילה במילה". ב-15 בספטמבר העביר אבו זיידה את המידע גם לשב"כ. במקביל, הנשיא בן זאיד, שרצה לוודא שהמסר הגיע לקודקוד, שוחח ישירות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במשך 45 דקות. על פי התחקיר, נתניהו ניסה להרגיע את בן זאיד ואמר לו: "אנחנו ערוכים בעזה". נתניהו העריך כי אם תתפתח בעיה, היא תגיע דווקא מגזרת יהודה ושומרון.

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התחקיר טוען כי נתניהו לא עדכן בשיחה זו את הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי, את ראש השב"כ רונן בר או את ראש המוסד דוד ברנע. העיתונאי שלומי אלדר התייחס לביסוס המידע שבידיו ואמר: "יש לנו תיעוד, אנחנו מגובים לגמרי בסיפור הזה. לא היינו מפרסמים אותו ללא הקלטות, תיעוד והצלבות".

הוא הוסיף לגבי התגובות בצמרת הביטחונית: "אנשים במערכת הביטחון אמרו, בשב"כ גם אומרים וגם בצה"ל, לו היינו יודעים על השיחה הזאת, היינו מקבלים בעצם הערכה נוספת למידע שכבר הגיע ב-15 בספטמבר".

למרות שהמידע מאבו זיידה הוגדר ברמת רגישות גבוהה ביותר, במערכת הביטחון פירשו אותו באופן שגוי. ההערכה המודיעינית המרכזית הייתה שסינוואר כלל אינו מתכנן מתקפה צבאית נרחבת, אלא מתכוון לעורר "התלקחות" סביב סוגיית החוקרת הישראלית-רוסית אליזבט צורקוב, המוחזקת בעיראק, במטרה לדרוש שחרור מחבלים תמורתה.

ב-1 באוקטובר התקיים דיון ביטחוני שבו המליץ ראש השב"כ על חיסול בכירים בחמאס, ובהם סינוואר. נתניהו השיב: "תכינו לי תוכניות ואשקול". בכיר במערכת הביטחון התייחס לדפוס התגובה של ראש הממשלה: "הוא אף פעם לא אמר 'לא', זו תמיד הייתה הדרך שלו לדחות את הטיפול בבעיה". בכיר נוסף שנכח בדיון העיד כי נתניהו הוסיף: "תמשיכו לעבוד על היכולת, אבל כרגע תרגיעו את המצב".

גורם בכיר בשב"כ הביע תסכול עמוק מכך שפרטי השיחה בין נתניהו לבן זאיד לא הועברו לידיעתם: "אם היינו יודעים על ההתרעות, יש סיכוי שזה היה נותן משקל רב יותר למסר הראשון שהגיע אלינו מסינוואר. אולי זה גם היה מבהיר מה עומד מאחורי הפרישה הפתאומית שלו, בראשית ספטמבר, מהשיחות על ההסדרה. ייתכן שהיינו עושים אחת ועוד אחת ומגיעים למסקנה אחרת לגמרי מהמסקנה שהגענו אליה, כזו שהייתה משנה את כל תמונת ההערכות שלנו".

יש לציין כי ראש הממשלה הכחיש את פרטי הפרסום מכל וכל, ובהמשך אף הגיש תביעת דיבה נגד עיתון "הארץ" בגינו. מנגד, חשיפתו הפומבית כעת של סופיאן אבו זיידה צפויה לשפוך אור נוסף על עומק המחדל המודיעיני והמדיני שקדם לאסון הכבד בתולדות המדינה.