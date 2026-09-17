למעלה מ-600 משתתפים גדשו אמש (רביעי) את מלון רמדה בירושלים, במסגרת כנס "ירחי כלה" הרביעי של תנועת "אחוות תורה" – יום שלם שהוקדש ללימוד תורה, שיעורים והרצאות תורניות, לקראת השנה החדשה ויום הכיפורים.

המשא המרכזי: האדם העובד בעולם התורה

במרכז הכנס עמד משאו של נשיא "אחוות תורה", הגאון הגדול רבי דוד לייבל, שעסק במקומו של האדם העובד ובחשיבות הערבות ההדדית:

"אנחנו מתפללים בראש השנה 'ויעשו כולם אגודה אחת'. יש מי שלומד יותר ויש מי שלומד פחות, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לשם שמיים."

הגדרת "תלמיד חכם" בהלכה

בהמשך דבריו התייחס הגר"ד לייבל לשילוב שבין תורה לעבודה:

"יש לנו הערכה עצומה למי שעוזב חשבונות רבים ושקוע יומם ולילה לטובת הלימוד. אבל בהלכה אין דינים אחרים למי שלומד פחות. בהלכה יש הגדרה אחת לתלמיד חכם: לפי הרמ"א, מי ששואלים אותו ברוב סוגיות הש"ס והוא יודע לדבר עליהן – זה תלמיד חכם.

לא כתוב באף מקום אם הוא עובד או לא עובד. רוב הראשונים עבדו, גדולי האחרונים עבדו, והם היו גדולי עולם. לחפץ חיים הייתה מכולת והרמח"ל היה מלטש יהלומים. אם אני עובד, אני לא יכול להיות תלמיד חכם? אני צריך להיות תלמיד חכם!"

שיעור פתיחה ומעגלי עיון

את היום פתח הרה"ג אהרן בוטבול בשיעור בנושא בשר וחלב מתורבת. בהמשך נחלקו המשתתפים למעגלי לימוד בהובלת הרבנים: אריה וולפסון, אברהם בורודיאנסקי, יהושע פפר, בניהו טבילה, אהרן דואר ורבנים נוספים.

הרצאות ושיעור בדיני נזיקין

לאחר ארוחת צהריים חגיגית נמסרו הרצאות מאת הרב גיא אללוף, הרב שניאור רוכברגר, הרב ד"ר אוריאל לווינגר ואחרים.

בהמשך מסר נשיא אחוות תורה, הגרמ"מ שפרן שליט"א, שיעור הלכתי בדיני נזיקין שכלל שו"ת מיוחד מבית הדין בהשתתפות הקהל.

שיחת חיזוק ויריד ארבעת המינים

לקראת סיום נמסרה שיחת חיזוק מאת הגר"ע המניק בליווי מוזיקלי של בעל המנגן שייקה הרשלר. היום נחתם ביריד ארבעת המינים במחירים מסובסדים למשתתפי הכנס.

"ביקוש אדיר לחיבור בין עולם התורה למעשה"

הרב יצחק קוסובסקי-שחור, מנהל הקהילות ומרכז 'ראש הקהל', סיכם:

"מספר המשתתפים באירוע היה גדול ממה שצפינו. ניכר כי יש ביקוש אדיר לפעילות תורנית שמחברת בין עולם התורה לעולם המעשה. נמשיך לפעול בכל כוחנו להגדיל תורה ולהאדירה."