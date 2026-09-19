צפו בגלריה תמונות מרוממות | רבה של רמת אלחנן במנהג כפרות וכיסוי הדם הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', בעריכת כפרות על תרנגול, כאשר מיד לאחר שחיטתו ע"י מקורבו השוחט הותיק הרב מרדכי גלאי, קיים את מצוות כיסוי הדם בחצר ביתו של הרב הרץ (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:02