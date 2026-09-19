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תמונות מרוממות | רבה של רמת אלחנן במנהג כפרות וכיסוי הדם

הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', בעריכת כפרות על תרנגול, כאשר מיד לאחר שחיטתו ע"י מקורבו השוחט הותיק הרב מרדכי גלאי, קיים את מצוות כיסוי הדם בחצר ביתו של הרב הרץ (חרדים)

הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')
הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')
הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')
הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')
הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')
הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')
הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')
הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')
הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')
הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')
הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')
הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')
הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')
הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')
הגר"י זילברשטיין במנהג כפרות (צילום: מכון 'דברי חמד')

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כפרותהרב יצחק זילברשטיין

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