תמונות מרוממות | רבה של רמת אלחנן במנהג כפרות וכיסוי הדם

קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת מוצאי שבת שובה ומוצאי יום כיפור: זהירות מדברים השנויים במחלוקת, וההכרזה של מרן זצ"ל בכל שנה בבית הכנסת • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': ביום הכיפורים אדם עומד מול כל מה שקלקל, ומגלה שהכישלון אינו שמו. החטא פצע את הקשר, אבל לא ביטל את החיבור להקב״ה | בעומק נשמתו הוא עודנו בן. אבא, גם כשלא חייתי כבן שלך, אתה לא חדלת להיות אבא שלי. תן לי כוח להאמין שאפשר לשוב, ואומץ לחיות מחר כפי שנשמתי מבקשת (יהדות)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: מדוע קוראים 'מפטיר יונה'? מסר חזק לשבת שובה • צפו (יהדות)
בלי גבאים, בלי פזורה ובלי גינוני מלכות, ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש נצפה הבוקר צועד לבדו מגבעת סלבודקה לאחר שחרית | הצלם יעקב נחומי תיעד את גדול הדור כשהוא משוחח בנחת עם בחור צעיר בסוגיה בעבודת ה' לקראת יום הכיפורים | תיעוד מרהיב מרחובות בני ברק של מעלה (חרדים)
כפי הנהוג בעיה"ק ירושלים, בפרוס ימי הרחמים והסליחות, עלו ובאו השוחטים מבד"ץ העדה החרדית, אל מעונו של המרא דאתרא, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, כדי להציג את סכיני השחיטה ולזכות באישורו הרם לעבודתם בשחיטה | צפו בתיעוד מהמעמד (חרדים)
טרגדיה כפולה בבני ברק ובקרית ים • איומי נתניהו וראש השב"כ על מחבלי השבעה באוקטובר • מסתערבי הגדעונים נטרלו מבוקש בלב בלאטה • התיעוד מהכלא שמסעיר את משפט רצח בניהו רזי • המפגע הבלתי נסבל: עשרות קילומטרים של ביוב מרמאללה • דיווח בארה"ב: חשש מריגול סיני סביב עסקת מטוסי החמקן לסעודיה • והתיעוד הקיצוני מאשדוד - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)
לקראת חג הסוכות, הרשות לאכיפה במקרקעין יוצאת במבצע ממוקד נגד תוספות בנייה ומרפסות פיראטיות | מכתבי אזהרה נשלחו לקבלנים, וברחבי הארץ ייערכו סיורים יזומים | עיריית בני ברק והרבנים בקריאה מיוחדת: "חמירא סכנתא מאיסורא" (חדשות)
המוני תושבי בני ברק יוצאים בימים אלו לקיים מנהג כפרות למהדרין ברחובה של עיר | עם סיום המנהג, נעמדים התושבים בתור לשוחטים יראי שמים העומדים על משמרתם ושוחטים את העוף בהידור, ואת הבשר יחלקו לעניים | שוקי לרר עם תיעוד שמכניס אתכם לאווירת יום הכיפורים (חרדים)
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