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קנסות של מאות אלפי שקלים

"חמירא סכנתא"; רבני בני ברק והרשות לאכיפה באזהרה נגד מרפסות סוכה פיראטיות

לקראת חג הסוכות, הרשות לאכיפה במקרקעין יוצאת במבצע ממוקד נגד תוספות בנייה ומרפסות פיראטיות | מכתבי אזהרה נשלחו לקבלנים, וברחבי הארץ ייערכו סיורים יזומים | עיריית בני ברק והרבנים בקריאה מיוחדת: "חמירא סכנתא מאיסורא" (חדשות)

1תגובות
(צילום: כיכר השבת, צילום: שוקי לרר, צילום: באדיבות המצלם)

לקראת חג הסוכות, מקיימת הרשות לאכיפה במקרקעין פעילות אכיפה ממוקדת נגד הקמת מרפסות, קונסטרוקציות ותוספות בנייה בלתי חוקיות העלולות לסכן את שלום הציבור. האכיפה אינה מתייחסת לסוכות ארעיות רגילות המוקמות לצורך קיום מצוות החג, אלא למבנים ולתוספות בנייה החורגים מכך ומחייבים היתר.

במסגרת הפעילות נשלחו מכתבי אזהרה לספקים, למסגריות ולקבלנים, ובהם הובהרה חובתם לפעול בהתאם להוראות הדין ולהימנע מביצוע עבודות ללא ההיתרים הנדרשים. במקביל תבצע הרשות, ברחבי הארץ, פעילות יזומה לאיתור עבירות אלו. במקרים שבהם יאותרו עבודות שבוצעו ללא ההיתרים והאישורים הנדרשים, יפתחו הליכי אכיפה.

מרפסת סוכה בבני ברק על האוויר (צילום: כיכר השבת)

כחלק מהמאמץ למנוע מראש הקמת תוספות בנייה בלתי חוקיות ומסוכנות, עיריית , בשיתוף עם הרשות לאכיפה במקרקעין, פרסמה הודעה לתושבים מטעם רבני העיר, המזהירה מפני הקמת מרפסות ותוספות בנייה ללא היתר ומפני הסכנות הכרוכות בכך.

מכתב רבני העיר ב"ב (צילום: באדיבות המצלם)

ברשות לאכיפה במקרקעין מדגישים כי הקמת תוספות בנייה ללא היתר או בניגוד לתנאיו מהווה עבירה על החוק, עלולה לסכן חיי אדם ולהביא, בין היתר, להוצאת צווים ולהטלת קנסות מנהליים שיכולים להגיע למאות אלפי שקלים. בהתאם לנסיבות, האחריות לבנייה בלתי חוקית חלה הן על בעל הנכס והן על הקבלן המבצע.

מהרשות לאכיפה במקרקעין נמסר:

"מרפסת שמוקמת בלי היתר וללא אישור קונסטרוקטור היא לא פתרון זמני לחג, היא עלולה להיות סכנת חיים. אנו פועלים מול בעלי הנכסים, הקבלנים והרשויות המקומיות כדי לעצור את התופעה לפני שהבנייה מתבצעת. מי שבכל זאת יבחר לבנות בניגוד לחוק צריך לדעת שהרשות תהיה בשטח ותפעל בכל כלי האכיפה העומדים לרשותה."
בני ברקסוכותרשות אכיפה במקרקעיןבניה בלתי חוקית

1 תגובות

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אישור קונסטרוקטור זו לא הבעיה... צריך אישור חתום מכל השכנים על גזילת השטח!
בני ברקי

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