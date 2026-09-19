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תקרית במהלך השבת

פצועים בדרום לבנון: כלי הנדסי עלה על מטען של חיזבאללה | צה"ל מעלה כוננות לקראת יום הכיפורים 

שני לוחמים נפצעו קל בדרום לבנון לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען שהכינו מחבלי חיזבאללה כנגד החיילים • בתגובה, צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה במרחב | כוננות מוגברת לקראת יום כיפור (צבא וביטחון)

התקיפה בלבנון
התקיפה בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

שני לוחמים נפצעו קל בשבת קודש בדרום , לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען של ארגון הטרור חיזבאללה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו, כך נמסר מדובר צה"ל.

בתגובה לאירוע, תקפו כוחות צה"ל תשתיות של ארגון הטרור במרחב. התקיפות בוצעו בכמה מרחבים בדרום לבנון, וכללו עמדות תצפית ותשתיות שמהן פעלו מחבלי חיזבאללה לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור כנגד כוחות צה"ל.

דובר צה"ל הדגיש כי הכוחות ממשיכים להיות פרוסים במרחב הביטחוני בדרום לבנון בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. "צה"ל פועל כעת ויפעל גם בהמשך בעוצמה מול ניסיונותיו החוזרים ונשנים של ארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחותינו", נכתב בהודעת דובר צה"ל.

האירוע מצטרף לשורת פעולות שביצע צה"ל בדרום לבנון בחודשים האחרונים. לפני מספר ימים איתרו כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 במרחב הביטחוני משגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. הפיר והרקטות הושמדו על ידי הכוחות.

בשבועות האחרונים השלימו לוחמי יחידות מגלן ויהל״ם מבצע ממושך ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, שבמהלכו פעלו במשך כשלושה חודשים לאיתור והשמדת תשתיות של חיזבאללה. במהלך המבצע נחשף מתחם הפיקוד המרכזי של יחידת בדר של ארגון הטרור, שכלל תוואים תת-קרקעיים באורך של קילומטרים עם חמ״לים, אמצעי קשר ומודיעין, מערכות אוורור, מטבחונים וחדרים רפואיים.

בתוך כך, כמדי שנה, גם השנה נערך צה"ל ליום כיפור עם העלאת כוננות מוגברת בכל הגזרות של המדינה ובעיקר בגבולות של עזה, לבנון וסוריה ויהודה ושומרון.
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