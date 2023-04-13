לקראת ראש השנה תשפ"ו, מערכת הביטחון עברה לכוננות שיא, עם פריסת כוחות מתוגברת של צה"ל ומשטרת ישראל בכל רחבי הארץ. המהלך נועד לסכל פיגועים ולהבטיח את שלום הציבור, על רקע המלחמה בעזה, גל הטרור האחרון והמאמצים הבינלאומיים להכיר במדינה פלסטינית. בנוסף, המשטרה קוראת למי שיש ברשותו נשק בירישיון לשאת אותו בימי החג (בארץ)
התעלמות בישיבת הממשלה מעלייתו של השר לביטחון לאומי להר הבית • שגרירות ארצות הברית מסרה הודעת גינוי חריפה: "השגריר היה ברור מאוד" • הפלסטינים בעזה מגלגלים את האחריות לרשות ביהודה ושומרון • בן גביר: "מי שמאיים צריך לטפל בו ביד ברזל" (בארץ)