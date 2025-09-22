מערכת הביטחון הישראלית נמצאת בכוננות שיא לקראת ראש השנה תשפ"ו. על רקע המלחמה המתמשכת בעזה, שרשרת הפיגועים האחרונה והמאמצים הבינלאומיים להכיר במדינה פלסטינית, צה"ל והמשטרה הגבירו את נוכחותם במטרה למנוע פיגועים ולשמור על שגרת החג.

היערכות משטרתית נרחבת

בהנחיית מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, תוגברה הנוכחות ברחובות הערים, בכבישים הבין-עירוניים ובמוקדי קהל מרכזיים. שוטרים ולוחמי מג"ב נפרסו בפריסה רחבה, והוקמה היערכות למעבר מיידי למצב חירום. ההיערכות כוללת נוכחות מוגברת ליד בתי כנסת, שם יפעלו מאבטחים חמושים להגנת המתפללים. בנוסף, המפכ"ל הורה על הגברת האכיפה נגד שוהים בלתי-חוקיים (שב"חים) ועל הפעלת כיתות הכוננות המקומיות כחלק מהמאמץ הכולל.

צעדים נוספים של המשטרה:

הגברת פעולות הביטחון השוטף: מבצעי אכיפה ממוקדים נגד שב"חים ופשיעה חמורה.הצבת מפקדים בכירים: נוכחות פיקודית מוגברת בתחנות המשטרה.העלאת כוננות: יחידות מיוחדות של המשטרה ומג"ב נמצאות בכוננות מלאה.

במשטרה קראו לציבור בעל רישיון נשק לשאת אותו מחוץ לבית, כדי לסייע בהגנה ולחזק את תחושת הביטחון האישי.

מאמצי צה"ל ביהודה ושומרון

במקביל, צה"ל מרכז את מאמציו בפיקוד המרכז, מתוך מטרה לעבור את ימי החג בשקט. אוגדת איו"ש תוגברה בשתי פלוגות נוספות, ומונה כעת 22 גדודים ושתי פלוגות תגבור. הכוחות החדשים יתמקדו בהגנה על צירי תנועה, יישובים, ובהגברת הביטחון באזור קו התפר, מחשש לניסיונות חדירה ופיגועים בלב הארץ.

הוראת המטה הכללי ברורה: לשמור על שקט בגזרת יהודה ושומרון כדי לאפשר לצה"ל לרכז את הקשב והמשאבים במבצע "מרכבות גדעון ב'" המתנהל בעיר עזה.

בנוסף, מעבר אלנבי, שנסגר לאחרונה לתנועה, ייסגר שוב עם כניסת החג וצפוי להישאר סגור עד יום רביעי.