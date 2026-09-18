פריצת דרך: 'אתרא קדישא' יפעל להגנה על קברי ישראל באירופה

לאחר שנים של מאבקים מורכבים על בתי עלמין יהודיים עתיקים ברחבי אירופה, נחתם בימים האחרונים הסכם שיתוף פעולה בין 'ועידת רבני אירופה' לבין ארגון 'אתרא קדישא'. ההסכם נועד להסדיר את דרך הטיפול במקרים של חשש לפגיעה בקברי ישראל ביבשת.

על זיכרון הדברים חתומים הגאון רבי משה לבל, המנהל הרבני של ועידת רבני אירופה, והרב חזקיהו קלמנוביץ מטעם אתרא קדישא. ההסכם מגדיר חלוקת תפקידים ברורה: אתרא קדישא תעניק לוועידה סיוע, ייעוץ והכוונה מעשית בכל הנוגע לשאלות ההלכתיות המתעוררות בבתי העלמין העתיקים, וכן סיוע לוגיסטי ומקצועי למציאת פתרונות בשטח.

מנגד, ועידת רבני אירופה תפעל באמצעות קשריה מול השלטונות במדינות אירופה, תנחה את הרבנים המקומיים לפעול בהתאם להנחיות ההלכתיות, ובמקרים שיידרשו לכך אף תפעיל את דעת הקהל כדי ליצור לחץ ציבורי להגנת בתי העלמין.

ההסכם נחתם על רקע סכנת חילול בתי עלמין במספר מוקדים באירופה, ובהם בפולין ובגרמניה. לאחרונה התקבל מידע מדאיג על תוכניות שיפוץ עירוניות בבית הקברות בוואלוז'ין שבבלארוס, בו קבור רבי חיים מוואלוז'ין זצ"ל, ויש צורך במעקב בנושא.

ברקע להסכם עומד המאבק ארוך השנים סביב בית העלמין היהודי העתיק בשניפישוק שבווילנה. על שטח בית העלמין נבנה בתקופה הסובייטית מבנה ששימש לאירועים ולספורט, ובשנים האחרונות שבה ועלתה שאלת השימוש בו, תוך חשש לפגיעה בכבוד הקברים.

את המאבק הובילו גדולי ישראל, ובהם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל, שאף ביקשו מראשי ועידת רבני אירופה להיכנס לעובי הקורה ולפעול לשמירת קדושת בית העלמין ומנוחת שוכניו.

בעקבות המאבק הוקמה בליטא ועדה ממשלתית שעסקה בסוגיית בית העלמין. בין חברי הוועדה כיהנה, כנציגת ועידת רבני אירופה, הרבנית אסתר פרבשטין, רעיית הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין, ראש ישיבת חברון ונשיא בית המדרש לרבנים בברלין.

בשיאה של המערכה אף התערב הממשל האמריקני בדרישה משלטונות ליטא לפעול בנושא. ההתערבות הגיעה לאחר שהגאון רבי מלכיאל קוטלר העלה את סוגיית בית העלמין בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, במסגרת פגישתם של גדולי התורה והחסידות עמו.

בוועידת רבני אירופה רואים בהסכם הנוכחי פריצת דרך שנועדה להפוך את הניסיון שנצבר במאבקים הללו למתווה קבוע גם למקרים עתידיים, באופן שיאפשר התערבות מוקדמת ומתואמת עוד בטרם מתפתחת פגיעה בשטח למשבר רחב.

נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי פנחס גולדשמידט מסר כי "שמירת קדושתם וכבודם של בתי העלמין היהודיים היא אחריות המוטלת על כלל יהדות אירופה. ההסכם מחזק את היכולת שלנו לפעול בנחישות ובאחריות, תוך שילוב המומחיות ההלכתית עם היכולת לפעול מול השלטונות ברחבי היבשת".

הגר"מ לבל הבהיר כי "זהו הסכם היסטורי ופריצת דרך במאבק על קדושת בתי העלמין באירופה. מעתה יהיה מנגנון מוסכם ומתואם שיאפשר לטפל בכל איום על קברי ישראל במהירות, במקצועיות ועל פי ההלכה. שילוב הכוחות יאפשר לתת מענה נכון בשטח ובמקביל לפעול בצורה אפקטיבית מול הרשויות והממשלות".