( צילום: דוברות המשטרה )

מעמד מרגש ומרומם התקיים אתמול (חמישי) ביחידת סה"ר של המחוז הדרומי, עם הכנסת שני ספרי תורה שנכתבו לעילוי נשמתם ולהנצחת זכרם ומורשתם של חמישה מלוחמי היחידה שנפלו במהלך שירותם ובקרבות 7 באוקטובר.

במעמד ההנצחה המיוחד השתתפו מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דניאל לוי, מפקד המחוז הדרומי ניצב חיים בובליל, מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, ראש אגף ההדרכה ניצב הדס מדמון, הרב המשטרתי הארצי נצ"מ רמי ברכיהו, סגל הפיקוד, מפקדים ושוטרים, בני המשפחות השכולות ונכבדים נוספים. האירוע החל בבית משפחת גואילי, שם התקיים מעמד כתיבת ספרי התורה בהשתתפות בני המשפחה, מפקדים ואורחים. בתום המעמד יצאה תהלוכה חגיגית לעבר יחידת סה"ר, שם הוכנסו שני ספרי התורה לבית הכנסת שביחידה. במהלך האירוע נחשף ביחידה קיר הנצחה לזכר הלוחמים והודלקו נרות זיכרון לזכרם, לצד תפילה והוקרה לפועלם, גבורתם ומורשתם.

- צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 2:54 ( צילום: דוברות המשטרה )

שני ספרי התורה נכתבו והוכנסו לבית הכנסת לעילוי נשמתם, לזכרם ולמורשתם של רס"ר רן (רני) גואילי ז"ל, שנפל בקרב באזור קיבוץ עלומים ביום כ"ב בתשרי תשפ"ד (7.10.23), רס"מ אלכסיי בודובסקי ז"ל, שנפל בקרב בסמוך לקיבוץ רעים ביום כ"ב בתשרי תשפ"ד (7.10.23), ורס"ר אוריאל אברהם ז"ל, שנפל בקרב בסמוך לקיבוץ רעים ביום כ"ב בתשרי תשפ"ד (7.10.23).

כמו כן הונצחו סמ"ר אליעז מימון ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים ביום י"ב בחשוון תשנ"ה (17.10.94), ורס"ר ניב סימון בוחבוט ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים ביום כ"ג בניסן תשפ"ו (9.4.26).

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דניאל לוי, מסר במעמד: "שני ספרי התורה שאנו מכניסים היום לבית הכנסת ביחידת סה"ר הם הרבה מעבר לספרי קודש. הם סמל לזיכרון, להמשכיות ולחיבור העמוק שבין הדורות. בכל פעם שייפתחו ספרי התורה הללו, ייזכרו חמשת הלוחמים שנשאו בגאון את שליחותם ושילמו את המחיר הכבד מכל".

הוא הוסיף: "מורשתם תמשיך ללוות את לוחמי סה"ר ואת שוטרי משטרת ישראל, ותהיה עבורנו מקור של כוח, ערכים ומחויבות להמשיך במשימה למען ביטחון אזרחי ישראל".

הכנסת ספרי התורה לבית הכנסת ביחידת סה"ר מבטאת את מחויבותה של משטרת ישראל לשימור זכרם ומורשתם של הנופלים, להנצחת פועלם ולהנחלת ערכי השליחות, הגבורה והרעות לדורות הבאים של לוחמי היחידה ושוטרי משטרת ישראל.

משטרת ישראל מרכינה ראש לזכר הנופלים, מחבקת את המשפחות השכולות וממשיכה לשאת את מורשת יקיריהן כחלק בלתי נפרד מערכיה ומעשייתה למען ביטחון הציבור.