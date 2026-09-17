כמיטב המסורת הנהוגה בעיר הקודש ירושלים מקדמת דנא, מגיעים השוחטים בערבי ימי הרחמים והסליחות ולקראת יום הכיפורים אל מעונו של המרא דאתרא, כדי להציג את סכיני השחיטה ולזכות באישורם הרם לעבודתם בשחיטה.

במהלך השבוע החולף עלו למעונו של מרא דארעא קדישא, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, ב"לשכת הגזית" ברחוב קצנלבוגן בשכונת הר נוף, חברי משלחת השוחטים הוותיקים והמומחים של 'העדה החרדית'. השוחטים הציגו בפניו את סכיניהם לצורך בדיקה מדוקדקת ומעמיקה כדת וכדין.

הגר"מ בחן בחרדת קודש ובזהירות רבה סכין אחר סכין, כשהוא מעביר את אצבעו בחדות וברגישות מופלגת הלוך ושוב לאורך הלהב, להיוועד כי אין בהם כל נדנוד פגם או חגירה קלה. לאחר הבדיקה הקפדנית הביע את קורת רוחו והעניק את אישורו הכשרותי לשחיטה.

לצידו של הגר"מ נכח במהלך הבדיקה הגאון רבי בן ציון בייער, מרבני ועד השחיטה של 'העדה החרדית', אשר עמד מקרוב על סדרי השחיטה וההידורים הנהוגים בערב יום הדין.