"חטפו לי את הכובע, בעטו בי לכביש ואף אחד לא בא לעזור"

תקרית אנטישמית מקוממת התרחשה במילאנו שבאיטליה: הרב צמח מזרחי, שליח חב"ד בעיר, הותקף באלימות ברחוב בעת שהמתין בתחנת אוטובוס. בריאיון מיוחד ליוסי סרגובסקי באולפן 'כיכר', שחזר הרב את השתלשלות האירועים.

הרב מזרחי סיפר כי עמד בתחנה והתכתב בטלפון הנייד בתיאום מניין לקראת יום הכיפורים, כאשר הבחין בשלושה צעירים בעלי חזות מוסלמית סוגרים עליו. "הם ניסו להעיר אותי מהטלפון ולהתגרות בי, אבל התעלמתי והמשכתי לעסוק בנייד. פתאום אחד מהם חטף לי את הכובע מהראש, חבש אותו והחל ללעוג לי".

הרב לא איבד עשתונות, חטף את כובעו בחזרה והחליט לתעד את השלושה כדי להציג את התמונות לגורמי הביטחון: "התחלתי להסריט אותם כדי שנדע במי מדובר. התוקף הסתובב לחבריו וצעק באיטלקית 'הוא מצלם', ומיד אחד מהם התנפל עליי, בעט בי בעוצמה והעיף אותי מהמדרכה ישר אל הכביש".

לדבריו, למרות שהתחנה הייתה הומה באנשים, איש מעוברי האורח לא ניגש לסייע או להפריד: "היה פחד באוויר. אלה שלושה צעירים מלאי זעם שנראים חמי מזג ומוכנים לכל דבר. אנשים פשוט חששו להתערב".