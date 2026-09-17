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הרב מזרחי משתף

"חטפו לי את הכובע, בעטו בי לכביש ואף אחד לא בא לעזור"

אירוע אלים ומטריד במילאנו: הרב צמח מזרחי, שליח חב"ד בעיר, הותקף לאור יום בידי שלושה צעירים מוסלמים שחטפו את כובעו ובעטו בו לכביש לעיני עוברי אורח • בריאיון מיוחד לאולפן 'כיכר השבת' הוא משחזר את רגעי החרדה, חוסר האונים כשאף אדם מסביב לא נקף אצבע, ומתאר את החקירה הממושכת במשטרה המקומית | צפו (בעולם)

הרב צמח מזרחי, שליח חב"ד במילאנו |צפו
הרב צמח מזרחי, שליח חב"ד במילאנו |צפו

תקרית אנטישמית מקוממת התרחשה במילאנו שבאיטליה: הרב צמח מזרחי, שליח חב"ד בעיר, הותקף באלימות ברחוב בעת שהמתין בתחנת אוטובוס. בריאיון מיוחד ל באולפן 'כיכר', שחזר הרב את השתלשלות האירועים.

הרב מזרחי סיפר כי עמד בתחנה והתכתב בטלפון הנייד בתיאום מניין לקראת יום הכיפורים, כאשר הבחין בשלושה צעירים בעלי חזות מוסלמית סוגרים עליו. "הם ניסו להעיר אותי מהטלפון ולהתגרות בי, אבל התעלמתי והמשכתי לעסוק בנייד. פתאום אחד מהם חטף לי את הכובע מהראש, חבש אותו והחל ללעוג לי".

הרב לא איבד עשתונות, חטף את כובעו בחזרה והחליט לתעד את השלושה כדי להציג את התמונות לגורמי הביטחון: "התחלתי להסריט אותם כדי שנדע במי מדובר. התוקף הסתובב לחבריו וצעק באיטלקית 'הוא מצלם', ומיד אחד מהם התנפל עליי, בעט בי בעוצמה והעיף אותי מהמדרכה ישר אל הכביש".

לדבריו, למרות שהתחנה הייתה הומה באנשים, איש מעוברי האורח לא ניגש לסייע או להפריד: "היה פחד באוויר. אלה שלושה צעירים מלאי זעם שנראים חמי מזג ומוכנים לכל דבר. אנשים פשוט חששו להתערב".

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בעקבות התקיפה שהה הרב מזרחי כ-6 שעות בתחנת המשטרה המרכזית במילאנו, שם חקרו השוטרים את נסיבות האירוע. לטענתו, השוטרים המקומיים ביקשו ממנו שלא להפיץ את תיעוד התוקפים ברשתות החברתיות כדי לא להצית תסיסה נוספת, אך פתחו בחקירה מאומצת לאיתורם.

במענה לשאלה על האווירה הכללית באיטליה בימים אלו, העיד שליח חב"ד כי הרחובות הולכים ומשתנים וכי האוכלוסייה המוסלמית ניכרת במרחב הציבורי, אולם הדגיש את האופטימיות והשליחות: "זה הרוע שמפרפר לפני שהוא נעלם. אנחנו לא מרגישים פחד של נפילה חלילה, אלא רק רואים בכך את הסימן לסוף הגלות ולהתעוררות הגדולה".
אנטישמיותאיטליהתקיפה אנטישמיתמילאנויוסי סרגובסקיהרב צמח מזרחי
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