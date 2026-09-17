מי מממן את כל הציוד של יד שרה? התשובה מפתיעה

המשפחות שרק רוצות לחזור הביתה לחג - והמרוץ של יד שרה לעזור להן - צפו ( צילום: כיכר השבת )

המשפחות שרק רוצות לחזור הביתה לחג - והמרוץ של יד שרה לעזור להן - צפו - צילום: כיכר השבת

יש רגע אחד שחוזר שוב ושוב בערבי החגים.

הרופא אומר שאפשר להשתחרר. המשפחה כבר מתרגשת מהמחשבה שסבא יהיה ליד שולחן החג, שאבא יחזור הביתה, שהילד לא יצטרך להעביר את הימים האלה בין קירות בית החולים.

ואז מגיעה השאלה הפשוטה: איך?

איך מביאים הביתה אדם שזקוק למיטת בית חולים? מה עושים כשצריך חמצן? מנוף הרמה? כיסא גלגלים? ציוד רפואי שבלעדיו השחרור פשוט לא יכול לקרות?

על הרגעים האלה דיבר מנכ"ל יד שרה, משה כהן, בראיון ליוסי סרגובסקי באולפן 'כיכר השבת'.

"חגי תשרי זה זמן שאנשים רוצים להיות בבית", הסביר כהן. לדבריו, גם חולים המאושפזים בבתי החולים וגם משפחות של ילדים השוהים במסגרות רפואיות מבקשים בתקופה הזאת דבר אחד - להיות יחד.

"בלי החמצן, בלי מיטת בית החולים, בלי מנוף ההרמה לחולה - אין להם דרך לעשות את זה", אמר.

וכאן בדיוק מתחיל המרוץ של יד שרה.

"כשאדם צריך חמצן - הוא צריך אותו מיד"

לפי הנתונים שהציג כהן בראיון, יד שרה פועלת באמצעות כ-8,000 מתנדבים ב-127 סניפים ברחבי הארץ. לדבריו, כמיליון וחצי בני אדם פונים לארגון במהלך השנה.

אבל מאחורי המספרים הגדולים מסתתרות בקשות קטנות ודחופות מאוד.

בלון חמצן. מחולל חמצן. מקל הליכה. כיסא גלגלים. מיטה.

"כשאדם נכנס לסניף וצריך משהו - הוא צריך לקבל אותו מיד", אמר כהן. "אנחנו פונים לציבור: תעזרו לנו כדי שלא נצטרך להשאיר אף אדם בלי מענה".

לפעמים התרומה שלכם היא בדיוק מה שחסר כדי שעוד אדם יוכל לחזור הביתה. כל סכום שמצטרף מאפשר ליד שרה לרכוש עוד ציוד ולהעמיד אותו לרשות המשפחות שיזדקקו לו.

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"אנשים חושבים שזו עוד קופת חולים"

אחת הנקודות שעלו שוב ושוב במהלך השיחה הייתה עד כמה השירות של יד שרה הפך לחלק מובן מאליו מהחיים בישראל.

כאשר אדם צריך כיסא גלגלים או מחולל חמצן, הוא פשוט מגיע לסניף ומצפה שהציוד יהיה שם.

אלא שמאחורי המדף שממנו נלקח הציוד אין תקציב בלתי מוגבל.

"אנשים בטוחים שזו עוד קופת חולים", אמר כהן. "אבל אנחנו לא עוד קופת חולים".

לדבריו, פעילות יד שרה נשענת על תרומות הציבור. גם הפיקדונות שמותירים לעיתים שואלי הציוד מוחזרים למי שמבקש אותם בחזרה, ואינם הופכים אוטומטית לתרומה.

"עם ישראל פונה אלינו ולא רוצה לשמוע 'לא'", אמר. "ובזכות עם ישראל אנחנו רוצים שהוא ימשיך לשמוע 'כן'".

במהלך הראיון סיפר סרגובסקי שגם במשפחתו נעזרו לאורך השנים ביד שרה - פעם בעקבות שבר ברגל שהצריך כיסא גלגלים ופעמים אחרות במצבים מורכבים יותר.

זה כנראה חלק מהסיבה שקשה למצוא משפחה ישראלית שלא מכירה את הטלפון, הסניף או הציוד הכחול-לבן שעבר אצלה בבית בשלב כלשהו.

אם גם אצלכם במשפחה הייתה פעם מיטה, כיסא גלגלים, קביים או מכשיר רפואי של יד שרה - עכשיו אפשר להיות בצד שמאפשר למשפחה הבאה לקבל אותם.

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בשביל לגעת שוב באבני הכותל

ולא כל הפניות הן סביב אשפוז.

כהן סיפר באולפן על מבוגרים ואנשים המרותקים לכיסאות גלגלים שלא ביקרו בכותל במשך חמש, שבע ולעיתים שנים רבות יותר.

"הם רוצים דבר אחד - לגעת באבנים האלה", אמר.

באמצעות שירותי ההסעה המונגשים של יד שרה, הארגון מסייע בתקופה הזאת לעשרות אנשים להגיע לכותל - משימה מורכבת במיוחד עבור מי שאינו יכול להשתמש בתחבורה רגילה.

כהן אף קרא לצופים שמכירים אדם שרוצה להגיע לכותל ואינו מסוגל לעשות זאת בכוחות עצמו לפנות ליד שרה במספר *6444.

לפעמים בית הוא המקום הנכון ביותר להחלים בו

תחום נוסף שעלה בשיחה הוא הרפואה בבית.

לדברי כהן, יד שרה מפעילה גם שירותים שמאפשרים במקרים המתאימים לקבל טיפול רפואי בבית ולחסוך הגעה שאינה הכרחית לבית החולים.

בירושלים פועל מרכז פרנקל לרפואה דחופה של יד שרה, שאליו מגיעים מדי יום מטופלים רבים, ובהם קשישים.

"יש פעמים שאין ברירה וצריך בית חולים", הדגיש כהן, "אבל יש פעמים שהפתרון הנכון הוא דווקא בבית".

גם השירותים האלה עולים כסף. ציוד רפואי, צוותים, תחזוקה, רכבים ומערכות שמאפשרות לתת מענה לאדם דווקא ברגע שבו הוא הכי זקוק לו.

"אנשים יודעים מה יד שרה עושה", אמר כהן. "בסוף מישהו צריך לממן את האירוע הזה".

התרומה שניתנת היום יכולה להפוך מחר לכיסא גלגלים, למכשיר חמצן, למיטה או לציוד רפואי שיאפשר למשפחה שלמה לנשום לרווחה.

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ומה עושה מי שמחזיק כסף שאינו שלו - אבל אין לו למי להחזיר?

דווקא בימים של חשבון נפש לקראת יום הכיפורים, הצטרפה השנה לקריאה הזו גם הוראה מעשית מבית הדין צדק בראשות הגאון רבי ישראל מרמרוש.

במכתב מיוחד שפורסם בכ"ה באלול תשפ"ו מתייחס בית הדין למקרה המצוי שבו נמצא ברשותו של אדם ממון שאינו שייך לו, אולם אין באפשרותו להשיב אותו לבעליו - למשל כאשר זהות הבעלים אינה ידועה.

בית הדין מצטט את פסק השולחן ערוך בחושן משפט, סימן שס"ו סעיף ב', שלפיו במקום שבו לא ניתן להשיב את הגזילה לבעליה, יש להעמיד את הממון לצורכי רבים.

במכתב נכתב כי הפוסקים הדגישו את הצורך להפנות את הכסף לדבר המתקיים לאורך זמן, באופן שייווצר סיכוי שגם בעל הממון עצמו ייהנה ממנו בעתיד.

לשם כך הוקמה בימים אלה "קרן השבה", שבאמצעותה יועבר הכסף ליד שרה לצורך רכישת ציוד רפואי חדש המיועד לשימוש הציבור הרחב.

על פי מכתב בית הדין, הכספים שיועברו לקרן מיועדים אך ורק לרכישת ציוד רפואי חדש, תחת השגחת בית הדין וללא קיזוז בדרך.

כך, במקום שהכסף יישאר ברשותו של אדם שאינו יודע כיצד להשיבו, הוא הופך למכשיר רפואי שממשיך לעבור ממשפחה למשפחה ולשמש את הציבור לאורך שנים.

מי שבידו ממון שאינו שלו ואין באפשרותו להשיבו לבעליו בהתאם למקרה המתואר בפסק - יכול להעבירו ל"קרן השבה" של יד שרה ולכוון לקיום ההשבה בדרך שקבע בית הדין.

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חשוב להדגיש: הקרן מתייחסת למקרים שבהם מדובר בממון שאינו של האדם ואין אפשרות להשיבו לבעלים, כפי שמפורט במכתב בית הדין. חוב רגיל לאדם ידוע אינו מתבטל באמצעות תרומה לצדקה ויש להסדירו מול בעל החוב בהתאם להלכה.

"תהיו חלק"

לקראת סיום הראיון חזר כהן שוב אל הבקשה הפשוטה שאיתה הגיע לאולפן.

לא צריך לממן בית חולים שלם. לא צריך לקנות לבדו ציוד למחלקה.

כל אחד נותן את החלק שלו.

"כיסא גלגלים, חמצן, מיטה - כל סכום יעזור לנו", אמר.

והמסר הזה מקבל משמעות מיוחדת דווקא עכשיו, כשהסניפים עמוסים במשפחות שרוצות להוציא את יקיריהן מבית החולים ולהגיע איתם לשולחן החג.

כי מאחורי כל מכשיר שיוצא מסניף יד שרה יש מישהו שהחליט קודם לכן לתת.

ומאחורי כל אדם שחוזר הביתה - יש ציבור שלם שעזר לו להגיע לשם.

התרומה שניתנת היום יכולה להפוך מחר לכיסא גלגלים, למכשיר חמצן, למיטה או לציוד רפואי שיאפשר למשפחה שלמה לנשום לרווחה.

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