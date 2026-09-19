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במעמד רבנים

טהרה בערב היום הקדוש; מקווה מפואר נחנך בקריית יערים

במעמד רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור נחנך המקווה החדש של מוסדות 'חניכי הישיבות הספרדים' | המקווה הוקם בהידור רב בהוראת המרא דאתרא וייתן מענה לצמיחת היישוב (חרדים)

חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)

בטקס חגיגי ורב רושם נחנך המקווה החדש והמפואר של מוסדות חניכי הישיבות הספרדים בראשות הרב דוד בן עמרם בקרית יערים.

המקוה הוקם בהתאם להוראות ההלכתיות של המרא דאתרא. והוא מצטרף למקווה הותיק שקיים למעלה מ 50 שנה בישוב ויעניק מענה נוסף לצורכי הטהרה של תושבי היישוב.

במעמד השתתפו המרא דאתרא, ראשי ישיבות, רבני הישוב ורבני הקהילות.

כמו"כ השתתפו במעמד אישי ציבור ונגידים. הנואמים בדבריהם עמדו על חשיבות פתיחת המקווה ביישוב ועל הצורך במתן מענה ראוי לציבור הגדל בקריית יערים והוסיפו כי אין מתאים יותר מאשר ערב יום הקדוש, לחנוך מקווה ולהרבות טהרה וקדושה.

הרב דוד בן עמרם חתם את האירוע בדברי שבח והודאה להקב"ה על הזכות להיות שליח להקים מקום טהרה בתכלית ההידור.

חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)
חנוכת המקווה בקריית יערים (צילום: יעקב כהן)

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מקווהמקווה טהרהקריית יעריםדוד בן עמרםחניכי הישיבות הספרדים

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