נשיא המדינה יצחק הרצוג חתם הערב (מוצאי שבת), ח' בתשרי, על קיצור תקופת המחיקה ברישום הפלילי של אלאור אזריה. ההחלטה התקבלה לאחר שבחן את מכלול נסיבות המקרה והשיקולים הנוגעים לבקשה, וזאת ברוח תקופת הרחמים והסליחות בעם ישראל, ערב יום הכיפורים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב לחנינה בברכה חמה: "אני מברך את נשיא המדינה יצחק הרצוג על החלטתו לקבל את המלצתי לחון את אלאור עזריה ולמחוק את רישומו הפלילי. ערב יום הכיפורים, זו החלטה נכונה, אנושית וראויה, המבטאת את רוח הסליחה ואת האפשרות לפתוח דף חדש".

כ"ץ הדגיש כי "אלאור שירת כלוחם וכחובש קרבי מצטיין בחטיבת כפיר ונקלע לאירוע במהלך פעילות מבצעית מורכבת. לאחר עשור, לאחר שריצה את עונשו ושילם מחיר אישי ומשפחתי כבד, הגיע הזמן לאפשר לו להשאיר את העבר מאחוריו, לשקם את חייו ולבנות את עתידו".

בבית הנשיא הסבירו כי לאחר שנים ארוכות שבהן נשא אזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול הנסיבות, חלוף הזמן והצער שהביע מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. ההחלטה התקבלה גם ברוח הימים הללו ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה.

בבסיס החלטת הנשיא עומדים מספר שיקולים: פרק הזמן המשמעותי שחלף מאז הפרשה, העובדה שנשא בעונש שנגזר עליו, תקופת ההתיישנות על העבירות שביצע שחלפה זה מכבר, נסיבותיו האישיות והמשפחתיות שהשתנו במהלך השנים, ורצונו להסיר את החסמים הניצבים בפניו כיום בתחומי התעסוקה ולפתוח דף חדש בחייו.

בפנייתו לנשיא הרצוג, אזריה הדגיש מפורשות כי הוא מכבד את ערכי צה"ל והם יקרים לו, וכיום, כאב לשני ילדים קטנים, הוא מבקש לחנכם לאור ערכים אלה. בפנייתו הוא הביע צער על השלכותיה הקשות של הפרשה.