צה"ל ושב"כ חשפו כי נאא'ל אבו עביד, מפקד חטיבת רפיח בחמאס שחוסל השבוע ברצועת עזה, היה מעורב בחטיפתם והחזקתם של חיילי צה"ל ואזרחים ישראלים במשך שנים ובמהלך המלחמה הנוכחית. החשיפה מהווה סגירת מעגל חשובה במאבק נגד מחבלי ארגון הטרור.

על פי הנתונים שפורסמו, בשנת 2014 שימש אבו עביד כסגן מפקד חטיבת רפיח ולקח חלק בהחזקתו של סגן הדר גולדין ז"ל בשבי חמאס. במהלך המלחמה הנוכחית, המשיך המחבל לקחת חלק בהחזקתם של מספר חטופים, בהם רס"ל נמרוד כהן שהוחזק בתשתית תת-קרקעית במרחב רפיח.

אבו עביד מונה לתפקיד מפקד חטיבת רפיח לאחר חיסול קודמו מוחמד שבאנה, ושימש גם כראש מערך המבצעים של ארגון הטרור. במסגרת תפקידו היה אחראי על ניהול פעילות מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי המדינה. בנוסף, פעל לשיקום בניין הכוח של החטיבה שספגה פגיעה אנושה לאורך המלחמה.

החיסול בוצע בתקיפה ממוקדת בדרום רצועת עזה. מקורות ברצועה דיווחו על שני הרוגים ו-14 פצועים במהלך התקיפה באזור ח'אן יונס. על פי הדיווחים, שני אוהלים צמודים הותקפו סמוך לשער של מחנה א-סומוד שבמערב ח'אן יונס, כאשר הפיצוץ הראשון נגרם מכטב"ם מתאבד ולאחריו נורו שני טילים מכלי טיס לעבר המקום.

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אבו עביד נחשב לאיש החזק ביותר בחמאס עזה ומי שפיקד על הארגון לאחר חיסול מוחמד סינוואר וכן לאחר חיסול קודמו בתפקיד מוחמד שבאנה. שבאנה חוסל ביוני 2025 בתקיפה בחאן יונס, לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס דאז מוחמד סינוואר.

בהודעה המשותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ נמסר כי "חיסולו של המחבל אבו עביד מהווה סגירת מעגל חשובה עבור צה"ל ושב"כ שימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר".

לפני כשנה, במסגרת סגירת מעגל נוספת, התברר כי נשקו האישי של סגן הדר גולדין ז"ל אותר על גופתו של מח"ט רפיח דאז, מוחמד שבאנה, לאחר חיסולו במאי 2025 בבית החולים האירופאי בחאן יונס יחד עם מוחמד סינוואר. הנשק עבר שחזור והועבר למשפחת גולדין, ובהמשך צפוי להיות מועבר למוזיאון בתיאום עם המשפחה.