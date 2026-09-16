העימות סביב הסרט התיעודי "נז"א" (נזק אגבי) שזכה בפרס בפסטיבל וונציה ממשיך להסעיר את המערכת הביטחונית, כשגורמים בצה"ל פנו לשב"כ בבקשה שיסייע בחקירה בעניין הסרט. בשלב זה, שב"כ עדיין לא מעורב בפעילות, וגורמים בארגון השיבו לצה"ל שהם ממתינים לפנייה רשמית שצפויה להימסר לאחר החלטת הפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר בשיתוף היועמ"שית גלי בהרב-מיארה.

על פי הדיווחים, בצה"ל מודאגים במיוחד מהאפשרות שבמהלך הפקת הסרט נעשה שימוש במידע מסווג או במידע שאסור בפרסום. במסגרת הבדיקה נבחנת גם זהותם של המרואיינים והאם חלקם עדיין משרתים בצה"ל או במילואים. גורמים בצבא ציינו כי אם יתברר שמשרתים פעילים היו מעורבים בהעברת מידע אסור, תיבחן האפשרות לנקוט נגדם צעדים.

מוקד תשומת הלב הוא יחידה 8200, בין היתר בשל קשריה הענפים עם גופי מודיעין וגורמים בינלאומיים והחשש מפגיעה בפעילותה ובאנשיה. כפי שנחשף ב"הארץ", גורמים בשב"כ פנו למחלקת ביטחון מידע בצה"ל כדי לברר אם נפתחה חקירה נגד המרואיינים שהופיעו בסרט ומהו סטטוס הבדיקה בעניינם.

במחלקת ביטחון המידע הבהירו כי בשלב זה לא נפתחה חקירה פלילית שכן הצבא טרם נחשף לתכני הסרט או לזהות המשתתפים, ולכן אין בסיס משפטי להתקדם. הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה את אגף המודיעין, הפרקליטות הצבאית וחיל האוויר לפעול לאלתר לזיהוי המרואיינים כדי לברר אם מדובר באנשי קבע או מילואים פעילים.

עם זאת, הפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר הבהיר בדיון כי בהיעדר עבירות של ביטחון שדה או חשיפת סודות, אין בסיס משפטי להעמדה לדין פלילי, הגם ששילוב האפשרות לצעדים משמעתיים נותר פתוח אם יתברר שהופרו פקודות. הרמטכ"ל עמד על כך שמדובר בניסיון מכוון לפגוע באופן ישיר בלגיטימיות של צה"ל ושל מדינת ישראל, וציין כי "זהו מהלך נגד מדינת ישראל, לא רק נגד צה"ל".

במקביל, בצמרת צה"ל הולכת וגוברת הביקורת הפנימית על תפקוד הפיקוד הבכיר. בכירים בצבא מותחים ביקורת קשה וטוענים כי החלטת הרמטכ"ל לצאת בהצהרות פומביות חריפות עוד בטרם צפה בסרט הייתה שגויה מיסודה, ועלולה להשיג תוצאה הפוכה שתשחוק עוד יותר את אמון הציבור בצבא.