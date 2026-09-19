ברגעים המתוחים שלפני התקדש היום הקדוש בשנה, "דבר השבוע" בהגשת משה מנס צוללת אל השאלות העמוקות ביותר שמטלטלות את החברה הישראלית. מחיבור הנפש ברגעי הנעילה ועד ההתמכרות למראה בחדר הכושר – זהו משדר מיוחד שמחבר בין רוח, גוף, וזיכרון היסטורי מדמם.

74% מול שער נעילה: הסוד של המסורתיות הישראלית

החיבור המפתיע: אריאל שרפר מפענח מדוע רוב הציבור הישראלי צם וזורם לבתי הכנסת דווקא ברגעי השיא של תפילת הנעילה. מלחמה וזיכרון: מה מחבר בין תפילת הזכוכית של מלחמת יום הכיפורים לטראומת השבעה באוקטובר, וכיצד התפילה הופכת למקלט לאומי?

מאחורי הפרגוד של בעל התפילה

שיחה חשופה עם בעל התפילה הרב חגי ימיני על הפחד, היראה והכנה נפשית של חודשים. איך עוברים מאימת הדין אל הנחמה של "כי כשמך כן תהילתך", ומדוע תפקידו של שליח הציבור הוא לזעזע וללטף בו-זמנית. ביצוע מרגש וייחודי של חגי ימיני ל"ונתנה תוקף" שלוכד את קדושת היום.

מלכודת השרירים: הדיסמורפיה ששורפת את הגוף

ד"ר איתי זיו, מומחה הכושר המוביל, בראיון נוקב על התמכרות לסטרואידים אנבוליים ולמה שמתרחש במוחם של מתאמנים כולל מקרים של ענק שמרגיש קטן: איך מפלצת שרירים מסתכלת במראה ומשוכנעת שהיא חלשה וחסרת נפח? מחיר הפיתוי: הסכנות שבחומרים הלא מבוקרים, האשליה הפיזיולוגית והרדיפה האובססיבית אחר מראה בלתי משיג.

10 הדיברות לצום קל מפי מדריך הכושר:

מדריך הכושר משה מנס מעניק את הנוסחה הפיזיולוגית לעבור את 25 השעות בשלום: מגמילה מדורגת מקפאין ימים לפני, ועד הנדסת הסעודה המפסקת עם פחמימות מורכבות, חלבונים ושומנים בריאים שימנעו נפילות סוכר.

בינה מלאכותית מול הנשמה האנושית

שלמה רויטנברג בפנינת מוזיקה יוצאת דופן: למה מוזיקת AI לעולם לא תצליח לרגש כמו זעקה אנושית אמיתית, ואיזה מסר עוצמתי לחיים מסתתר בין הצלילים המלאכותיים לאקורד הלב?

בין אם אתם מחפשים להבין את הקשר הבלתי מנותק של הישראליות למסורת, להתכונן פיזית לצום, או להבין את נפש האדם ברגעיה הקיצוניים ביותר – המשדר הזה ילווה אתכם בדיוק בנקודה שבה הלב נפתח.