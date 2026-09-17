כעת אנו חושפים את העדות הנדירה של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל שהיה מופת ישועה בדור האחרון, שהותיר כצוואה אמירה ממבהילה ומצמררת עליה חזר בתקופתו האחרונה שוב ושוב: "מרבית הצרות, המחלות והקשיים שיש לבני אדם זה בגלל שהם פגעו בעבר במישהו שמקפיד עליהם ומעורר דינים והם לא יודעים במי פגעו כדי לבקש סליחה!"

והגר"י אדלשטיין היה אומר להמוני רווקים והוריהם, לחולים ולרבים שביקשו בדמעות ברכה לישועה, 'להפוך את העולם' ולהשיג את מי שפגעו בו. עד כדי כך, שהגר"י אדלשטיין היה אומר לבקש סליחה גם מנפטרים ולעשות הכל להגיע לפיוס מכל מי שיכול להיות שפגעו בו, בידיעה או בשגגה.

הכרעה מבהילה זו גם הנהיג רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל שהכריע על קיום סגולתו הפלאית של מרן ה'בן איש חי' להסרת קפידא ובקשת מחילה מכל מי שאיננו זוכרים שפגענו בו כדי לבקש את סליחתו, ובכלל זה הנפטרים, וכל אדם שכועס ומעורר דינים חס ושלום.

לצאת לאור גדול, עכשיו! >>>>>

התיקון הפלאי הזה נעשה בדמעות ובבכייה אדירה בלב ערב יום הכיפורים ליד קברו של ה'חזון איש' בראשות ראש הישיבה רבי שרגא שטינמן, מעמד נורא ומחריד בו נאמר נוסח התפילה בתחינה ובקשה בכח תפילת הרבים שתהא המחילה שלמה

הרגע הזה בליל ערב יום הכיפורים אחרי חצות, כשקהל ההמונים העומד ליד קברו של החזון איש זועק בדמעות "מחלנו, מחלנו, מחלנו! " זהו רגע נורא ששינה את החיים לאלפים שזכו לאור גדול ולדף חדש של חיים ובריאות עם הסבר פשוט: סרה הקפידא, סר הקטרוג, יש סליחה ויש מחילה!

בעוד ימים ספורים, בליל ערב יום הכיפורים, יעלו המוני לומדי רינה של תורה בראשות רבותינו אדירי התורה שליט"א ויעשו את התיקון של גדולי הקבלה, כן. זו ההזדמנות שלי ושלך, להכנס נקיים ליום הכיפורים ולפתוח דף חדש, בלי צער, בלי עגמת נפש, בלי ייסורים ובלי בעיות.

לצאת לאור גדול, עכשיו! >>>>>