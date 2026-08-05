בקשה חריגה, אפילו חסרת תקדים, נשמעת בימים האחרונים מפיו של גדול המשפיעים בכל הזמנים, רבי מיילך בידרמן, אשר פנה אל הציבור הרחב למען מקרה של פדיון שבויים שהובא לפניו, ומבקש מהציבור להשתתף בסכום משמעותי, כשהוא מוסיף ברכה יוצאת דופן לתורמים שייענו לדבריו.

רבי מיילך שאינו נוהג לפנות אל הציבור בבקשות כספיות, פתח את דבריו בהתייחסות מפורשת לחריגות הפנייה: "אם כי בדרך כלל אני לא מבקש מהציבור", ומיד הוסיף: "אמנם כאן בא לידינו מקרה נורא של פדיון שבויים".

פרטי המקרה נמסרו בצמצום רב, כמקובל בפרשיות מסוג זה. על פי הקריאה, מדובר ביהודי ירא שמים, בר אורין, אשר שלא באשמתו נפל בפח יקוש, ונתון כעת במצב שהוגדר על ידי רבי מיילך כ"פיקוח נפש ממש". הרב ציין כי הוא מכיר את המצב מקרוב, ומתוך היכרות ישירה זו הוא פונה אל הציבור.

בדבריו נשען רבי מיילך על פסק הרמב"ם, שקבע כי פדיון שבויים קודמת לכל צדקה אחרת: "הרמב"ם אומר: פדיון שבויים, אין לך מצווה גדולה מזו!", הדגיש.

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החלק החריג ביותר בקריאה היה המשכה. במקום לבקש מכל אחד לתרום כפי יכולתו, כמקובל בפניות מסוג זה, נקב רבי מיילך בסכום אחיד ומדויק. "כפי שאני מכיר את המצב מקרוב, אני מבקש ומתחנן מכל אחד ואחד שיכול", אמר, "שייתן 1,311 שקל, כמניין 'הצלת נפשות', ולקיים מצוות 'לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ'". וכדי להסיר ספק ביחס לתורמים מחוץ לארץ, הוסיף וקבע: "1,311 זה כמניין 'הצלת נפשות' – וכל מדינה במטבע שלה".

לצד הבקשה השמיע רבי מיילך ברכה חתוכה ומפורשת לכל מי שייטול חלק: "ואני בטוח שמי שייתן את הסכום הזה למצווה רבתי זו, בזכות זה הקדוש ברוך הוא ישלח לו ישועה בקרוב ממש". בהמשך פירט הרב את הישועות: "מי שצריך זיווג, השם יעזור ויושיע בזיווג הגון בקרוב. מי שצריך רפואה, יהיה לו רפואה שלמה במהרה. מי שצריך פרנסה, הכל הקדוש ברוך הוא ישלח, ישועות גדולות במהרה".

בסיום דבריו נטל על עצמו רבי מיילך להתפלל על ציבור המשתתפים: "ובלי נדר, בעזרת השם יתברך, נתפלל על כל התורמים שכולם ייוושעו בישועתם בקרוב ממש".

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