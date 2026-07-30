הגר"י קולצדקי משחזר את ברכת "הגומל" של אביו על ניצולי הטבח

97 שנה אחרי י"ח באב תרפ"ט, יוצא הגר"י קולצדקי שליט"א, למסע שורשים מרגש במיוחד, במסגרתו יישא תפילה נרגשת במקום בו עמדו רגלי אביו כשבירך את ברכת 'הגומל' בדחילו ורחימו, כשליחם המיוחד של מאות ניצולי הטבח, אשר ביקשו ממנו לברך בשמם את ברכת הגומל בסמוך לקברי אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב.

לקראת י"ח באב, יגיע הגר"י קולצדקי לחברון, ויתפלל ממושכות במערת המכפלה, כשהוא מקדיש את תפילתו במיוחד עבור תורמי 'קופת העיר' בכללותם, וביתר שאת לתורמים למגבית 'הצלה מחברון', אשר את שמתיהם יזכיר מרן בפרטות בתפילתו, ויבקש עבור כל אחד ואחד מהם שיימלאו משאלות לבו לטובה ולברכה.

לאחר התפילה יחתום הגר"י קולצדקי על 'שטר ההצלה מחברון' שבו כתובים שמותיהם של התורמים בנתינה חודשית קבועה לקרן מיוחדת זו. השטר יהיה חתום בכתב ידו של הגר"י קולצדקי, והחתימה תתבצע במערת המכפלה, כדי להזכיר זכות אבות עבור התורם כל ימי חייו, וכדי שתעמוד צדקתו לימים רבים בעז"ה.

להעברת שמות למעמד הישועה והצלה מכל פגע רע בחברון >>>

יודגש כי מכל מקומות התפילה של העם היהודי, המקום המוסמך והקדום ביותר הוא מערת המכפלה אשר בחברון, וידוע לכל שכלב בן יפונה שהיה מיוצאי מצרים, כבר התפלל במערת המכפלה להינצל מעצת המרגלים.

כמו כן, מספרים חז"ל כי ירמיהו הנביא פקד את מערת המכפלה בעת שנחרב בית המקדש הראשון, וכן מובאים אינספור סימוכין לכך שאבותינו בדורות הקודמים נהגו לשטוח את תפילתם ולשפוך את צקון לחשם דווקא במערת המכפלה אשר בחברון.

זה הזמן לפעול ישועה, באמצעות תרומה ל'קופת העיר', לזכות במצוות הצדקה שבכוחה להגן מכל צער וצרה, בזכות שלושת האבות ושלושת האימהות הטומנים במערת המכפלה, בזכות תפילותיו הזכות של הגר"י קולדצקי, חתנו אהובו של שר התורה זצ"ל, בוודאי יזכו התורמים לישועה, באופן שהנו למעלה מדרך הטבע, בחסדים גלויים של בורא כל עולמים.

בואו והבטיחו את מקומכם ברשימת השמות שיזכיר מרן שליט"א בתפילתו הנרגשת, בואו והבטיחו את מקומם בין המאושרים שיזכו גם לשטר ההצלה מחברון, חתום בחתימת ידו של הגר"י קולצדקי, בעצם מקום קודש הקודשים – מערת המכפלה.

להעברת שמות למעמד הישועה והצלה מכל פגע רע בחברון >>>