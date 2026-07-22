מערת המכפלה ( צילום: Yossi Aloni/Flash90 )

מנהלת מערת המכפלה הודיעה על היערכות מיוחדת לקראת תשעה באב תשפ"ו, במסגרתה תיפתח המערה לציבור המתפללים למרות עבודות השיפוץ המתקיימות במקום. ההחלטה מגיעה לאחר מאמצים רבים להבטיח את בטיחות המתפללים ונוחותם במהלך יום האבל.

חברון ( צילום: Wisam Hashlamoun/FLASH90 )

כיבוד עשיר בסיום הצום

במסגרת ההיערכות המיוחדת, הודיעה מנהלת המערה כי בסיום הצום יוגש כיבוד עשיר לציבור המתפללים, הכולל שתיה קרה וחמה בגן המערה התחתון. המהלך נועד לאפשר למתפללים לצאת מהצום במקום הקדוש ולהמשיך את החיבור הרוחני גם לאחר סיום יום האבל.

כידוע, תשעה באב הוא יום האבל הלאומי של עם ישראל על חורבן שני בתי המקדש, ומערת המכפלה מהווה אחד מהמקומות הקדושים ביותר ליהדות.

מנהלת המערה קוראת לציבור להגיע בזמן ולהקפיד על הוראות הבטיחות במקום, תוך שמירה על קדושת המקום ועל נוחות כלל המתפללים.