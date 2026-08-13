אלול הגיע: הבקשה החריגה של רבי אלימלך בידרמן

ימי חודש אלול, שבהם נוהג עם ישראל להרבות בתשובה, בתפילה ובצדקה לקראת ימי הדין הממשמשים ובאים, פתחו השנה כשעל סדר היום עומדת קריאה יוצאת דופן של גדול המשפיעים בציבור החרדי, רבי אלימלך בידרמן. רבי מיילך פנה אל הרבים למען מקרה של פדיון שבויים שהובא לפניו, וביקש מכל אחד ואחד ליטול חלק בסכום מוגדר, ולצד זאת השמיע ברכה מיוחדת לתורמים.

הפנייה עצמה נחשבת חריגה, אפילו חסרת תקדים. רבי מיילך, שאינו נוהג לפנות אל הציבור בבקשות כספיות, פתח את דבריו בהתייחסות מפורשת לחריגות הפנייה: "אם כי בדרך כלל אני לא מבקש מהציבור", ומיד הוסיף: "אמנם כאן בא לידינו מקרה נורא של פדיון שבויים".

פרטי המקרה נמסרו בצמצום רב, כמקובל בפרשיות מסוג זה. על פי הקריאה מדובר ביהודי ירא שמים, בר אורין, אשר נתון כעת במצב שהוגדר על ידי רבי מיילך כ"פיקוח נפש ממש". הרב ציין כי הוא מכיר את המצב מקרוב, ומתוך היכרות ישירה זו הוא פונה אל הציבור.

בדבריו נשען רבי מיילך על פסק הרמב"ם, שקבע כי מצות פדיון שבויים קודמת לכל צדקה אחרת: "הרמב"ם אומר: פדיון שבויים, אין לך מצווה גדולה מזו!", הדגיש.

החלק החריג ביותר בקריאה היה המשכה. במקום לבקש מכל אחד לתרום כפי יכולתו, כמקובל בפניות מסוג זה, נקב רבי מיילך בסכום אחיד ומדויק. "כפי שאני מכיר את המצב מקרוב, אני מבקש ומתחנן מכל אחד ואחד שיכול", אמר, "שייתן 1,311 שקל, כמניין 'הצלת נפשות', ולקיים מצוות 'לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ'". וכדי להסיר ספק ביחס לתורמים מחוץ לארץ, הוסיף וקבע: "1,311 זה כמניין 'הצלת נפשות', וכל מדינה במטבע שלה".

לצד הבקשה השמיע רבי מיילך ברכה חתוכה ומפורשת לכל מי שייטול חלק: "ואני בטוח שמי שייתן את הסכום הזה למצווה רבתי זו, בזכות זה הקדוש ברוך הוא ישלח לו ישועה בקרוב ממש". בהמשך פירט הרב את הישועות: "מי שצריך זיווג, השם יעזור ויושיע בזיווג הגון בקרוב. מי שצריך רפואה, יהיה לו רפואה שלמה במהרה. מי שצריך פרנסה, הכל הקדוש ברוך הוא ישלח, ישועות גדולות במהרה".

ברכה זו, הנשמעת דווקא בפתחו של חודש אלול, מקבלת אצל רבים משמעות מיוחדת. אלו הם הימים שבהם ניצב כל יהודי לקראת ראש השנה ומבקש להיכתב לחיים טובים, לזיווג, לרפואה ולפרנסה, ובדיוק על שלוש בקשות אלו הבטיח רבי מיילך ישועה לכל מי שיטול חלק במצווה.

בסיום דבריו נטל על עצמו רבי מיילך להתפלל על ציבור המשתתפים: "ובלי נדר, בעזרת השם יתברך, נתפלל על כל התורמים שכולם ייוושעו בישועתם בקרוב ממש".

בקופת העיר מציינים כי הבקשה עודנה עומדת בעינה, וכי הימים הללו הם השעה המתאימה ביותר להיענות לה. מי שנחלץ עתה להצלת נפשו של יהודי, נכנס לימי הדין כשבידו מצווה שאין גדולה הימנה, ועמו ברכתו המפורשת של רבי אלימלך בידרמן.

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