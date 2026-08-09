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זכרונות הוד משנות קדם

גילויים מרתקים | כשרבי אהרן קוטלר ביקש לצרף את הגר"מ שטרנבוך ללייקווד

במהלך ביקור הוד שערך הגאון רבי מלכיאל קוטלר, ראש ישיבת לייקווד במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, הרחיב הפוסק בזכרונות הוד משנות קדם, עת נפגש עם הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל בלונדון הבירה | וגם, מה ענה הפוסק לראש הישיבה שביקש מאיתו להצטרף לליקווד באותם השנים | תיעוד מיוחד (חרדים)

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הגר"מ קוטלר בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך
הגר"מ קוטלר בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך| צילום: צילום: באדיבות המצלם

ביקור הוד ערך שבוע שעבר ראש ישיבת לייקווד, הגאון רבי מלכיאל קוטלר, במעון קודשו של הפוסק, .

עם היכנסו של ראש הישיבה לחדר, קיבלו הגר"מ בחיבה יתרה וברוב כבוד. במהלך המפגש ביקש ראש הישיבה להתברך, אך הגר"מ נענה בענוות חן ושאל בחיוך: "הוא נותן ברכות והוא עוד רוצה ברכות? הברכה על הברכה אינה מוסיפה... עבודתכם היא לא לקבל ברכות אלא לתת ברכות". ראש הישיבה הגר"מ קוטלר השיב מצידו בענווה: "אני צריך את הברכות של הרב. אני מקווה שאני מקבל, אבל מברך אני בוודאי לא".

על כך אצל עליו הגר"מ מברכותיו בחמימות ובירך: "הקב"ה יעזור לכם ונראה ניסים ונפלאות בעז"ה, הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. כל טוב, ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא, רק תראה טוב בחיים. יש לכם זכויות גדולות להנהיג כזו ישיבה ולעמוד בראשה, והקב"ה שנאמן והבטיח לעזור לעולם התורה – יעזור ועל ידך יהיו עוד הרבה ישועות לעם ישראל".

הלילה בלונדון והמכתב הנדיר

במהלך השיחה המרוממת העלה הגר"מ שטרנבוך זיכרונות הוד מעוד ימי קדם, עת שקד על התורה בלונדון הבירה, ושח על ביקורו ההיסטורי של זקנו של ראש הישיבה, הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל, במסגרת מסעותיו למען החזקת התורה.

הגר"מ שטרנבוך נזכר כיצד פגש ברבי אהרן זצ"ל בלונדון: "הוא היה צריך לצאת מהעיר, אך הפסיד את הנסיעה – ולכן נשאר לישון אצלנו בבית", והוסיף בערגה כי מרן הגר"א זצ"ל אף שכן באותו החדר יחד עמו בבית אביו, הגאון רבי אשר שטרנבוך זצ"ל.

על אתר הוזכרה עובדה מרתקת, כאשר ראש ישיבת לייקווד פנה להגר"מ שטרנבוך ואמר: "הוא ניסה לסחוב את הרב ללייקווד...". הגר"מ חייך ואישר כי הגר"א זצ"ל ביקש ממנו כי יתלווה עמו לארה"ב ויקבע את תלמודו בצל קורתו כדי שיהיה לו לתלמיד וישתתף עמו בהרבצת התורה, ואף התבטא כלפיו בחיוך של חיבה: "לייקווד וארץ ישראל – חד הוא...". אך הפוסק נמנע מכך, משום שנפשו חשקה לעלות לארץ הקודש וללמוד בה תורה. (מביקור זה אף נשתמר מכתב נדיר בנושא).

בסיום הביקור בירך הגר"מ קוטלר: "יישר כוח, שהרב יהיה בריא וחזק ויזכה לאריכות ימים", והגר"מ שטרנבוך נפרד ממנו בברכות לרוב תוך שהוא מעלה על נס את מפעלו הכביר: "שיהיה לכם ברכה, הצלחה וסייעתא דשמיא. יש לכם זכויות גדולות מאוד להחזיק כזו ישיבה גדולה ולעמוד בראשה".

הגר"מ קוטלר אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ קוטלר אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ קוטלר אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ קוטלר אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)

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הרב משה שטרנבוךביקורהרב אריה מלכיאל קוטלר

1 תגובות

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