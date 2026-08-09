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המשטרה מפחדת?

אימה ברחובות בית וגן | "מפחדים ללכת ברחוב"; נהג אוטובוס הותקף ונפצע

התושבים בשכונת בית וגן בירושלים מדווחים על סיוט מתמשך שהולך ומסלים: פוגרומים בלילות שבת, הצתות פחים סדרתיות, ניפוץ תחנות אוטובוס ואלימות קשה מול תושבים ונהגים • בשבוע האחרון הותקף נהג קו 516 לאחר שיישרו אצלו "מבחן גזעני", ונזקק לטיפול רפואי • בעקבות החשש לחיי אדם, במשטרה שוקלים להפסיק את תנועת התחבורה הציבורית בשכונה (חדשות)

12תגובות
מראות ההרס על האוטובוס בבית וגן
מראות ההרס על האוטובוס בבית וגן| צילום: צילום: באדיבות המצלם

שכונת בית וגן השקטה בירושלים סובלת מתופעה קשה ומדאיגה של אלימות ולוחמה פסיכולוגית מצד נערים שפרקו כל עול. התושבים מדווחים על תחושת פחד יומי יומית ועל הידרדרות חמורה של הביטחון האישי ברחובות.

לדברי גורמים בשכונה, שורש ההסלמה הנוכחית החל מאז שהעירייה סגרה את מועדון הנוער המקומי שסיפק מענה לנערים. מאז, לטענתם, הפכו לילות השבת בשכונה לזירת "פוגרומים" ממש: הקירת תמרורים וספסלים, השחתת צמחייה ופגיעה שיטתית ברכוש ציבורי.

עם הזמן התרחבה התופעה גם לימי החול. מדי ערב סובלים התושבים ובהם קשישים ומבוגרים רבים משאגות אימה לאורך כל הלילה, הצתת פחים כמעט סדרתית, ואף המטרת אבנים מגגות של מבני ציבור. הנערים, מצדם, מתרברבים בריש גלי כי " והעירייה מפחדות מאיתנו".

שיאה של הסלמה זו נרשם שבוע שעבר, באירוע אלימות קשה במרכז רחוב הפסגה בשכונה.

סמוך לחצות הלילה, במהלך נסיעה בקו 516 של חברת "סופרבוס", עלו לאוטובוס חמישה נערים ודרשו לדעת מהנהג האם הוא ערבי. משהשיב בחיוב, החלו להמטיר עליו מסכת קללות ואיומים קשים. האירוע נמשך לאורך מספר תחנות, עד שהנהג נאלץ לעצור את נסיעתו בתחנה לאחר שלא היה מסוגל להמשיך לנהוג תחת הלחץ והאיומים.

בשלב זה הזמינו הנערים צעירים נוספים למקום, ותוך זמן קצר התקהלה קבוצה גדולה סביב האוטובוס. במהלך ההתפרעות נופצו שמשות האוטובוס, והנהג שנפצע נזקק לפינוי לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

כוחות משטרה גדולים זרמו למקום ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. בעקבות חומרת המקרה והסכנה הממשית לחיי אדם, במשטרה אף שוקלים כעת להפסיק את כניסת התחבורה הציבורית לתוך השכונה משיקולי ביטחון צעד שיוביל לפיגוע תחבורתי ממנו יסבלו אלפי תושבי השכונה.

תושבי השכונה מפנים אצבע מאשימה חריפה כלפי הגורמים המוסמכים. "כל הפניות לעירייה ולמשטרה פשוט לא עזרו", מספרים גורמים בשכונה בכאב. "העירייה מסרבת להחזיר את מועדון הנוער בתואנות שונות מתקצבת רבע משרה בלבד למאות נערים שמשוטטים ברחובות. המשטרה מצדה לא עושה שום דבר משמעותי, וכשאנחנו מתלוננים טוענים בפנינו ש'בית המשפט אשם כי הוא משחרר אותם'."

בינתיים, הנערים מנהלים את הרחובות, מטילים את חיתתם על התושבים ופוגעים לילה אחרי לילה בשגרת החיים ובמנוחת השכונה, כשכרגע לא נראה באופק שום פתרון מערכתי שישיב את השקט לבית וגן.

מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
מראות ההרס בבית וגן (צילום: באדיבות המצלם)
משטרהעיריית ירושליםבית וגןאלימות נוער

12 תגובות

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12
למה להפסיק את התחבורה? מה אשמים 99 אחוז תןשבים מדהימים???? במקום שהמשטרה תאסור את כל הקטינים האלו...
רבקה
11
כל מילה בכתבה נכונה בדיוק מופלא יש קבוצה של נערים סוררים ופוחזים שכל חייהם מבוקר ועד לילה הם בצורה הזאת ברחובות בית וגן ככל שהזמן עובר מצטרפים אליהם עוד נערים מבני השכונה ומתקלקלים אחרים צריך שמישהו ישים לזה סוף כי אם לא זה יהיה אסון נורא
יוסי
10
במקום שהמשטרה תשקול לבטל תחצ שתהיה נוכחת בשכונה כל לילה
יאצ

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