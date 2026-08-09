שכונת בית וגן השקטה בירושלים סובלת מתופעה קשה ומדאיגה של אלימות ולוחמה פסיכולוגית מצד נערים שפרקו כל עול. התושבים מדווחים על תחושת פחד יומי יומית ועל הידרדרות חמורה של הביטחון האישי ברחובות.

לדברי גורמים בשכונה, שורש ההסלמה הנוכחית החל מאז שהעירייה סגרה את מועדון הנוער המקומי שסיפק מענה לנערים. מאז, לטענתם, הפכו לילות השבת בשכונה לזירת "פוגרומים" ממש: הקירת תמרורים וספסלים, השחתת צמחייה ופגיעה שיטתית ברכוש ציבורי.

עם הזמן התרחבה התופעה גם לימי החול. מדי ערב סובלים התושבים ובהם קשישים ומבוגרים רבים משאגות אימה לאורך כל הלילה, הצתת פחים כמעט סדרתית, ואף המטרת אבנים מגגות של מבני ציבור. הנערים, מצדם, מתרברבים בריש גלי כי "המשטרה והעירייה מפחדות מאיתנו".

שיאה של הסלמה זו נרשם שבוע שעבר, באירוע אלימות קשה במרכז רחוב הפסגה בשכונה.

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סמוך לחצות הלילה, במהלך נסיעה בקו 516 של חברת "סופרבוס", עלו לאוטובוס חמישה נערים ודרשו לדעת מהנהג האם הוא ערבי. משהשיב בחיוב, החלו להמטיר עליו מסכת קללות ואיומים קשים. האירוע נמשך לאורך מספר תחנות, עד שהנהג נאלץ לעצור את נסיעתו בתחנה לאחר שלא היה מסוגל להמשיך לנהוג תחת הלחץ והאיומים.

בשלב זה הזמינו הנערים צעירים נוספים למקום, ותוך זמן קצר התקהלה קבוצה גדולה סביב האוטובוס. במהלך ההתפרעות נופצו שמשות האוטובוס, והנהג שנפצע נזקק לפינוי לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

כוחות משטרה גדולים זרמו למקום ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. בעקבות חומרת המקרה והסכנה הממשית לחיי אדם, במשטרה אף שוקלים כעת להפסיק את כניסת התחבורה הציבורית לתוך השכונה משיקולי ביטחון צעד שיוביל לפיגוע תחבורתי ממנו יסבלו אלפי תושבי השכונה.

תושבי השכונה מפנים אצבע מאשימה חריפה כלפי הגורמים המוסמכים. "כל הפניות לעירייה ולמשטרה פשוט לא עזרו", מספרים גורמים בשכונה בכאב. "העירייה מסרבת להחזיר את מועדון הנוער בתואנות שונות מתקצבת רבע משרה בלבד למאות נערים שמשוטטים ברחובות. המשטרה מצדה לא עושה שום דבר משמעותי, וכשאנחנו מתלוננים טוענים בפנינו ש'בית המשפט אשם כי הוא משחרר אותם'."

בינתיים, הנערים מנהלים את הרחובות, מטילים את חיתתם על התושבים ופוגעים לילה אחרי לילה בשגרת החיים ובמנוחת השכונה, כשכרגע לא נראה באופק שום פתרון מערכתי שישיב את השקט לבית וגן.