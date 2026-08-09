כמנהגו בליל ט"ו באב יצא ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה עם קבוצה מתלמידיו ומקורביו מנקיי הדעת שבירושלים לצפון הארץ, שם ערך יום תפילה ולימוד מיוחד.

תחילה הגיע רה"י הגר"מ צדקה לעיר הקודש צפת, שם מסר דברי חיזוק לילדי העיר אשר סיימו במסגרת לימודם את לימוד הזוהר הקד'. ועודד את הילדי החמד על מעלת חשיבות לימוד התורה של תינוקות של בית רבן. בסיום המעמד חילק הגר"מ צדקה לילדי התשב"ר מיני מתיקה למתיקות התורה.

לאחמ"כ הגיע הגר"מ לכינוס מיוחד לתושבי העיר צפת, למעמד שנערך נגד גזירת הגיוס המרחפת על ציבור בני התורה. וכן חיזק את הציבור על סכנות פגעי הזמן והטכנולוגיה.

בית המדרש הגדול היה מלא מפה לפה ורבים צבאו על דלתותיו. כמו"כ עבר רה"י על החוברות ההסברה נגד גזירת הגיוס שחולק לציבור המשתתפים.

לאחמ"כ הגיע הגר"מ לסעודת מצוה שנערכה באולמי 'אלקבץ' לרגל יום ט"ו באב. שם נשא דברים חתנו הגאון רבי ישראל לוי ראש ישיבת 'תפארת התורה'.

משם יצא רה"י לאתרא קדישא מירון. שם תחילה נערך לימוד מיוחד של ליל ט"ו באב במשך כל הלילה. לקראת עלות השחר הגיע רה"י לשפוך שיח בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע, שם העתיר בתפילה על כל ציבור בני התורה וערך את תפילת 'הבן איש חי' שחיברה לומר על הציון הקד'.

את תפילת שחרית בנץ החמה כמנהגו התפלל רה"י בבית הכנסת הספרדי שבסמוך לציון, לאחר התפילה העתיר רה"י על ציונו של התנא רבי אלעזר בנו של הרשב"י.

לאחמ"כ הגיע רה"י לסעודת בוקר חגיגית בשילוב סיום מס' באולמי 'תומר דבורה' בעיר צפת. לאחר מכן התפלל רה"י מרחבת בית העלמין על ציונם של מרן הבית יוסף והאירז"ל.