דקת חיזוק ביום כשהקב"ה רוצה להיטיב איתך - השטן מתערב | צפו ברבי אלימלך בידרמן כשהקב"ה רוצה להיטיב איתך - השטן מתערב כדי למנוע את זה; כך תצליח לעמוד בזה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת11:30 כשהקב"ה רוצה להיטיב איתך - השטן מתערב | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:29כשהקב"ה רוצה להיטיב איתך - השטן מתערב | צפו ברבי אלימלך בידרמן עוד באותו נושאכך תגיעו לשמחה בחג הסוכות | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|24.09.26 רבי אלימלך בידרמןשמירת העינייםדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:רבני חב"ד נגד שילוב איש החסידות ברשימת בן גביר: "הטעיה והונאת הציבור"יוני גבאי|24.09.26"נערים שמנוערים מן המצות": ראשי ישיבת פוניבז' בגינוי חריף נגד תקיפת הרב פייבלזוןחנני ברייטקופף|24.09.26הדרמה שמאחורי רבה החדש של חולון | משה רבימשה רבי|24.09.26אולי גם יעניין אותך:תיעוד כואב: האברך שנסע לאומן גויס לצבא אוקראינה | צפו במסר שלונחמן שטרנהרץ|24.09.26"קנאות מזויפת": הגרמ"ה הירש שיגר מכתב תמיכה דרמטי לגרא"מ פייבלזוןחנני ברייטקופף|24.09.26אבא תמחול לי | הרגע המרטיט במעונו של הגר"מ שטרנבוך כשבנו ביקש את מחילתוחיים רוזנבוים|24.09.26
0 תגובות