דקת חיזוק ביום כשהקב"ה רוצה להיטיב איתך - השטן מתערב | צפו ברבי אלימלך בידרמן כשהקב"ה רוצה להיטיב איתך - השטן מתערב כדי למנוע את זה; כך תצליח לעמוד בזה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)