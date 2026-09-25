לקיים בנו חכמי ישראל: המקובל הגה"צ רבי דוד שלום בצרי שליט"א, ראש ישיבת 'השלום' בירושלים, לא חש בטוב וצוותי רפואה הוזעקו לביתו ברחוב הרב לנדא בבני ברק.

על פי הנמסר, כונני ארגון הצלה וחובשים ופראמדיקים של מד"א הגיעו למקום בעקבות דיווח על גבר בן 85 שהתמוטט. הכוננים מצאו את המקובל מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, וביצעו במקום פעולות החייאה מתקדמות.

פעולות ההחייאה כללו עיסויים, מתן תרופות ומתן סיוע נשימתי. בחסדי שמיים, לאחר מאמצי הצוותים הרפואיים, חזר הדופק והמקובל פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר ההלם במרכז הרפואי שיבא בתל השומר.

חובשי הצלה דודי גולדברג וצבי לוסטיג, שהשתתפו בפעולות ההחייאה, מסרו: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 85 מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתמוטט. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות אשר כללו עיסויים, מתן תרופות, ומתן סיוע נשימתי, ולאחר שבחסדי שמיים חזר הדופק, הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר ההלם בבית החולים שיבא בתל השומר".

הגה"צ רבי דוד בצרי, זקן המקובלים וראש ישיבת 'השלום', ידוע כאחד מגדולי המקובלים בדורנו. במהלך השנה האחרונה עבר המקובל עליות וירידות במצבו הבריאותי, ובחודש כסלו תשפ"ו אושפז במצב קשה במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים הדסה עין כרם, כשהוא מורדם ומונשם. אז התקיימו עצרות תפילה רבות ברחבי הארץ, ובחסדי שמיים חל שיפור במצבו.

הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואת המקובל הגה"צ רבי דוד שלום בן ויקטוריה, בתוך שאר חולי ישראל. תלמידי הישיבה ומקורבי המשפחה מבקשים מהציבור להרבות בתפילות ובתחנונים למען רפואתו השלמה של זקן המקובלים.