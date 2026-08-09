מהומה התפתחה היום לפנות בוקר (ראשון) בשכונה החרדית אחיסמך בלוד, לאחר ששוטרי תחנת לוד עיכבו בחור ישיבה בעקבות אירוע שעסק בהקמת רעש.

בתחילה מדובר היה בעיכוב משטרתי שגרתי, אולם במהלך בדיקת פרטיו של הבחור במסוף המשטרתי התברר לשוטרים כי הוא מוגדר עריק.

בעקבות כך החליטו השוטרים להזעיק למקום את המשטרה הצבאית, לצורך הסגרת הבחור לידיהם. בשלב הזה החל האירוע לעורר עניין בקרב תושבי השכונה.

בסביבות השעה 05:30 דיווחה מערכת "צבע שחור" ומערכת "החוטפים הגיעו" על ניסיון ההסגרה והזעיקה תושבים ובחורי ישיבות להגיע למקום.

בתוך זמן קצר נענו לקריאה עשרות מפגינים, שהגיעו לאזור ומחו על הכוונה להעביר את בחור הישיבה לידי המשטרה הצבאית.