כיכר השבת
מהומה בשכונה החרדית

לפנות בוקר: עשרות הוזעקו להפגין, הבחור העריק שוחרר - וההמונים פצחו בריקודים | תיעוד

שוטרי תחנת לוד עיכבו לפנות בוקר בחור ישיבה באחיסמך, ובבדיקה התברר כי הוא מוגדר עריק • עשרות הוזעקו למקום, והבחור שוחרר זמן קצר לפני הגעת המשטרה הצבאית • לאחר שחרורו פרצו המפגינים בשירה ובריקודים | תיעוד (חרדים)

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המוני המפגינים במחאה לפנות בוקר בלוד
המוני המפגינים במחאה לפנות בוקר בלוד| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

מהומה התפתחה היום לפנות בוקר (ראשון) בשכונה החרדית אחיסמך בלוד, לאחר ששוטרי תחנת לוד עיכבו בחור ישיבה בעקבות אירוע שעסק בהקמת רעש.

בתחילה מדובר היה בעיכוב משטרתי שגרתי, אולם במהלך בדיקת פרטיו של הבחור במסוף המשטרתי התברר ל כי הוא מוגדר עריק.

בעקבות כך החליטו השוטרים להזעיק למקום את המשטרה הצבאית, לצורך הסגרת הבחור לידיהם. בשלב הזה החל האירוע לעורר עניין בקרב תושבי השכונה.

בסביבות השעה 05:30 דיווחה מערכת "צבע שחור" ומערכת "החוטפים הגיעו" על ניסיון ההסגרה והזעיקה תושבים ובחורי ישיבות להגיע למקום.

בתוך זמן קצר נענו לקריאה עשרות מפגינים, שהגיעו לאזור ומחו על הכוונה להעביר את בחור הישיבה לידי המשטרה הצבאית.

ההמונים בשירה וריקודים לאחר שחרור הבחור
ההמונים בשירה וריקודים לאחר שחרור הבחור| צילום: צילום: לפי סעף 27א

במקביל, המשטרה הצבאית כבר הייתה בדרכה למקום, בעוד הבחור ממשיך להיות מעוכב בידי שוטרי תחנת לוד. אלא שדקות ספורות לפני הגעת המשטרה הצבאית, הבחור שוחרר בידי השוטרים ולא הועבר לצבא.

עם היוודע דבר שחרורו פרצו המפגינים שהתקבצו במקום בשירה ובריקודים וחגגו את סיום האירוע ללא הסגרתו.

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6
יישר כוח לכלל מגיני עולם התורה שהגיעו לעצור את עוולת המשטרה
שס
5
גדול
חחח
4
כל הכבוד חובה לצאת לכל קריאה
מוישי
3
בשמיים שואלים ״לְשִׂמְחָ֖ה מַה־זֹּ֥ה עֹשָֽׂה״?
עקיבא יוסף
2
כחנו באחדותנו חד משמעית!!!!!
מיכלי
1
עוד סוג של שוחד פוליטי מנתניהו הפוחדדדד מהכלא לחבריו החרדים. נתניהו פוחדדד מהחוק, והקיף עצמו באנטי ציונים: החרדים, ש"ס, עצמה יהודית/הכהניסטים, והציונות הדתית של סמוטריץ'. כל הנל שואפים לבטל את החוק ולהמירו בהלכה, ולהחליף את השופטות והשופטים בדיינים. קראו על טאו- הרב של סמוטריץ', בן גביר ודו"ת ועל חז
מיכל

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