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אסון כבד: נער כבן 12 שסירתו התהפכה בנהר הירדן אותר כשהוא ללא רוח חיים

צוותי כיבוי והצלה ביצעו סריקות נרחבות בנהר הירדן סמוך ליסוד המעלה לאחר שנער חרדי נעלם במים | לאחר חיפושים נרחבים כוחות ההצלה איתרו אותו כשהוא ללא רוח חיים (בארץ)

4תגובות
הכוחות בחיפושים בזירה
הכוחות בחיפושים בזירה| צילום: צילום: כבאות והצלה מחוז צפון

צוותי כיבוי והצלה ולוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז צפון ביצעו סריקות נרחבות בנהר הירדן, סמוך ליסוד המעלה, לאחר דיווח שהתקבל על נער חרדי כבן 12 שהתהפך מסירה והקשר עמו נותק.

מדוברות המשטרה נמסר: "כוחות משטרה רבים וביניהם מסוק של היחידה האווירית, מתנדבי יחידת החילוץ, וכבאות והצלה, הוקפצו למקום ומבצעים סריקות נרחבות במטרה לאתר את הנער".

​בסריקות השתתפו כוחות רבים וביניהם גם מתנדבי יחידת חילוץ גולן של משטרת ישראל אשר איתרו את הנער במים והעבירו אותו לטיפול גורמי הרפואה בשטח, שקבעו את מותו במקום.

רב רשף דרור בוחניק, מפקד האירוע מסר: ״לוחמי האש ומחלצי היחידה לחילוצים מיוחדים סרקו בתוך המים ועל הגדות, לצד רחפן שסרק את תוואי הנחל. בתום הסריקות אותר הנער בתוך המים ולאחר חילוצו צוותי רפואה קבעו את מותו״.

צוות זק"א מחוז צפון הוזעקו לזירה לטיפול בכבוד המת. על שמו ומועד הלוויתו יפורסם בהמשך. ת.נ.צ.ב.ה.
טביעהכבאות והצלהאסונותיסוד המעלהנהר הירדן

4 תגובות

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3
תפרסמו בבקשה, האם לבש חליפת הצלה ?
אביחי
אין מצב שלבש חליפה אי אפשר לטבוע עם חליפה! או שהוא הוריד אותה ונפל למים, או שהוא לא סגר אותה והיא עפה ממנו.. בכל מקרה תנחומים למשפחה, שלא תדעו עוד צער :( עצוב איזה אסונות
בה
2
חגורת הצלה מצילה חיים
פנדליביץ
1
איזה צעררר
אוף

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