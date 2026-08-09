צוותי כיבוי והצלה ולוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז צפון ביצעו סריקות נרחבות בנהר הירדן, סמוך ליסוד המעלה, לאחר דיווח שהתקבל על נער חרדי כבן 12 שהתהפך מסירה והקשר עמו נותק.

מדוברות המשטרה נמסר: "כוחות משטרה רבים וביניהם מסוק של היחידה האווירית, מתנדבי יחידת החילוץ, וכבאות והצלה, הוקפצו למקום ומבצעים סריקות נרחבות במטרה לאתר את הנער".

​בסריקות השתתפו כוחות רבים וביניהם גם מתנדבי יחידת חילוץ גולן של משטרת ישראל אשר איתרו את הנער במים והעבירו אותו לטיפול גורמי הרפואה בשטח, שקבעו את מותו במקום.

רב רשף דרור בוחניק, מפקד האירוע מסר: ״לוחמי האש ומחלצי היחידה לחילוצים מיוחדים סרקו בתוך המים ועל הגדות, לצד רחפן שסרק את תוואי הנחל. בתום הסריקות אותר הנער בתוך המים ולאחר חילוצו צוותי רפואה קבעו את מותו״.

צוות זק"א מחוז צפון הוזעקו לזירה לטיפול בכבוד המת. על שמו ומועד הלוויתו יפורסם בהמשך. ת.נ.צ.ב.ה.