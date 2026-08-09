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פרשת קטארגייט

בכיר ביטחוני טוען: יועצי נתניהו העבירו מידע מסווג לקטאר כדי להפליל את מצרים

מקור ביטחוני טוען כי אוריך, איינהורן ופלדשטיין העבירו לקטאר מידע מדיונים מסווגים • המידע שימש את קטאר להפליל את מצרים בתקשורת  (פוליטי מדיני)

20תגובות
אוריך ופלדשטיין (צילום: Yehoshua Yosef, Yehoshua Yosef/Flash90)

העיתון "ישראל היום" מדווח הבוקר (ראשון) מפי מקור ביטחוני בכיר הטוען כי שלושה מיועצי ראש הממשלה - יונתן אוריך, שרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין - לכאורה העבירו לקטאר מידע מסווג שמקורו בדיונים ביטחוניים סודיים שעסקו במצרים.

על פי הפרסום, המידע המדובר הגיע מדיונים מסווגים שהתקיימו בצמרת הביטחונית, והועבר לידי גורמים קטאריים במטרה ברורה: לאפשר לקטאר לשווק דרך יועצי ראש הממשלה מידע מפליל על מצרים בתקשורת הישראלית.

המטרה הסופית, לטענת המקור, הייתה להעניק לקטאר דריסת רגל גדולה יותר במשא ומתן לעסקת החטופים, על חשבון מצרים.

הגורם הביטחוני הבהיר כי המידע שהגיע לידי הקטארים אפשר להם לנסות "להפליל" את מצרים בתקשורת הישראלית, תוך שהם משתמשים בפרטים שמקורם בדיונים ביטחוניים סודיים.

"שקר מוחלט" - התגובות החריפות

עורך דינו של שרוליק איינהורן, עו"ד ליאור אפשטיין, מסר בתגובה: "ראשית, שרוליק איינהורן מעולם לא היה יועץ ראש הממשלה, לא עבד בלשכת ראש הממשלה, ולא הועסק על ידה. מעבר לכך, הטענה ביחס אליו שקרית, מופרכת ומוכחשת לחלוטין. ייחוס מעשים כאלה למר איינהורן הוא חמור, חסר בסיס ומטעה".

יונתן אוריך, שכבר עומד בפני כתב אישום בפרשה אחרת, הכחיש גם הוא בתוקף: "מדובר בשקר מוחלט, שלא בכדי מתפרסם על ידי יריבים פוליטיים בעיצומה של מערכת הבחירות. מעולם לא נכחתי בדיון מסווג ומעולם לא מסרתי שום מידע, אפילו לא מסווג, לאף אחד בעולם".

מלשכת ראש הממשלה ומעורך דינו של אלי פלדשטיין לא נמסרה תגובה לפרסום עד לשעת פרסום כתבה זו.
בנימין נתניהוקטאריונתן אוריךאלי פלדשטיין

20 תגובות

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15
אסור להפליל את מצרים? תגידו, אתם דפוקים?
דוד
אתה לא מבין כי לפי הא ור בכתבה הם הו יאו אינפורמציה מדיונים סודיים והעבירו אותה לקטר?
דב דב
כך נטען מפי "גורם בטחוני" עלום שם, שאין לנו דרך לבדוק את אמינותו ואת מניעיו. העיתוי, סמוך לב של חירות מעלה ריח של "בחישה" ממניעים פוליטיים של ראשי יריביו של נתניהו.
סקפטוזאורוס
14
ביבי: אני מכיר אותם, הם פטריוטים ציונים וגיבורי ישראל.
אלי
13
אני מאמין לעיתונאים. יש מרגלים בחדר. כסף תמורת ריגול ריגול תמורת כסף חוזה תמורת ריגול ריגול תמורת חוזה. עדיין משלמים המרגלים?
‫גולן

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