החיוך של ויטקוף והפקידים שרצו מחדר לחדר: פרטים חדשים נחשפים

אמש (שלישי), דווח לראשונה על קיום פגישה נדירה בין נציגי ארצות הברית לאיראן, וכעת נחשפים מלוא הפרטים על האופן שבו התנהלו המגעים מאחורי הקלעים בשולי עצרת האו"ם בניו יורק.

הפגישה המדוברת, שהתקיימה ביום שבו הטיל נשיא ארצות הברית איומים חריפים על טהרן, נמשכה שלוש שעות תמימות והוגדרה בהמשך על ידי הבית הלבן כ"פורייה" במיוחד.

מדיווחים עולה כי במפגש הרגיש לקחו חלק שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י ושליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית לעניינים אלו סטיב וויטקוף, שני אישים שטוו קשרים אישיים למדי ברקע המלחמה הבלתי פוסקת.

בשל הנתק המדיני המוחלט בין המדינות, הצדדים לא ישבו סביב שולחן אחד ולא קיימו שיחה ישירה פנים אל פנים, אלא ניהלו משא ומתן עקיף וממושך באמצעות דיפלומטים קטרים ששימשו כמתווכים רשמיים ודאגו לשנע את המסרים, התנאים והעמדות בין שתי המשלחות לאורך כל שעות היום, תוך שהם עוברים מחדר לחדר לצורך העברת המסרים.

ביציאתו מבניין האו"ם ניגשו כתבים אל השליח האמריקאי סטיב וויטקוף כדי לשאול כיצד עברו הדיונים, והוא בחר להגיב בשתיקה מחויכת מלווה בתנועת אגודל כלפי מעלה.

בהמשך היום פרסם וויטקוף הודעה רשמית ברשת X שבה אישר כי הסבב הסתיים בהצלחה וכי הצדדים מקווים שיוכח כמבטיח לעתיד, תוך הדגשה כי המתווכים ימשיכו במלאכתם בימים הקרובים.

ברקע הדברים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שילב בנאומו הרשמי מעל בימת האו"ם איומים בוטים ואמר כי הוא מתלבט בין הגעה להסכם שיאפשר לאיראן לשקם את מדינתה לבין הפעלת כוח צבאי מוחלט להשמדת המשטר במהירות.

בנאומו שאל נוכח הדיפלומטים האם להשמיד את הרפובליקה האיסלאמית ולא לתת לה עוד הזדמנות להרוג ולהרוס, כשהוא מעריך שהסכם סופי יושג לבסוף מיד לאחר בחירות האמצע של הקונגרס בנובמבר 2026.