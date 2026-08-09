מבנים בלתי חוקיים במימון האיחוד האירופי בשטחי C, יהודה ושומרון ( צילום: רגבים )

בצעד משפטי תקדימי, הגישו תנועת רגבים והמנכ"ל מאיר דויטש בסוף השבוע לבית הדין של האיחוד האירופי בלוקסמבורג כתב ערעור בדרישה לבטל באופן מלא את הסנקציות שהוטלו עליהם על ידי מועצת האיחוד האירופי במאי 2026. זהו ההליך המשפטי הראשון שהוגש על ידי גורם או אזרח ישראלי נגד סנקציות אירופאיות.

את ההליך המשפטי מוביל צוות בינלאומי של עורכי דין בכירים, בראשות עו"ד סלומה למסון מלשכת עורכי הדין בפריז ועו"ד ניק קאופמן מירושלים. הערעור מותח ביקורת חריפה על תיק הראיות שגיבש האיחוד נגד רגבים.

מבנים בלתי חוקיים במימון האיחוד האירופי בשטחי C, יהודה ושומרון ( צילום: רגבים )