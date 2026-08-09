בצעד משפטי תקדימי, הגישו תנועת רגבים והמנכ"ל מאיר דויטש בסוף השבוע לבית הדין של האיחוד האירופי בלוקסמבורג כתב ערעור בדרישה לבטל באופן מלא את הסנקציות שהוטלו עליהם על ידי מועצת האיחוד האירופי במאי 2026. זהו ההליך המשפטי הראשון שהוגש על ידי גורם או אזרח ישראלי נגד סנקציות אירופאיות.
את ההליך המשפטי מוביל צוות בינלאומי של עורכי דין בכירים, בראשות עו"ד סלומה למסון מלשכת עורכי הדין בפריז ועו"ד ניק קאופמן מירושלים. הערעור מותח ביקורת חריפה על תיק הראיות שגיבש האיחוד נגד רגבים.
"חוסר מקצועיות ועיוותים"
כתב הערעור טוען כי תיק הראיות סובל מחוסר מקצועיות ומסתמך על פרסומים של גופי תקשורת ושל ארגונים המזוהים עם השמאל הקיצוני. בנוסף, הערעור מצביע על שורת עיוותים וסילופים בתיק.
כדוגמה לעיוותים, הערעור מפנה לייחוס הריסת בית הספר בכפר ג'בת א-דיב לתנועת רגבים, על אף שההריסה בוצעה על ידי רשויות מדינת ישראל מכוח צו בית המשפט המחוזי בירושלים, בשל סכנה מיידית לקריסת המבנה.
פגיעה בזכויות אזרחיות
ברגבים מדגישים כי מעבר לביקורת השיפוטית על הראיות וההליך, הערעור עוסק בעצם השימוש בפרקטיקה של סנקציות באופן אנטי דמוקרטי ודורסני, ללא כל שימוע או הליך הוגן. התנועה טוענת כי הסנקציות מטילות אימה על כל אזרח מכיוון שאינו יכול לצפות אם, מתי ובאיזו עילה יוטלו גם עליו סנקציות.
הסנקציות פוגעות באופן משמעותי בזכויות אזרחי מדינות האיחוד לתרום או לתמוך בפעילות החוקית של תנועת רגבים, ואוסרות על קיום קשרים עסקיים עם חברות הרשומות באירופה, בהן בנקים, חברות אשראי, חברות סליקה וספקי שירותים פיננסיים בינלאומיים נוספים.
"מעבר לפגיעה הכלכלית, הסנקציות מהוות פגיעה חמורה בחופש הביטוי ובשלטון החוק, שכן הן מענישות ארגון חברה אזרחית הפועל כחוק אך ורק משום שמימש את זכותו לעתור לערכאות בישראל ולהשתתף בהליכים דמוקרטיים," אומרים בתנועה.
"מסך עשן משפטי"
"האיחוד האירופי יצר מסך עשן משפטי מביך כדי לרדוף ארגון חברה אזרחית לגיטימי, רק משום שהוא מותח ביקורת פומבית על פעולותיו הבלתי חוקיות של האיחוד," אמר מנכ"ל תנועת רגבים, מאיר דויטש.
"הערעור שהגשנו בלוקסמבורג נועד לא רק להגן על פעילותה של רגבים ולבטל את הנזק הכלכלי הכבד שנגרם לה בעקבות הסנקציות, אלא גם לעמוד באופן נחוש מול הניסיון האירופי להלך אימים על החברה האזרחית ועל הציבור בישראל, כחלק ממאמציו הרחבים לקדם את הקמתה של מדינת טרור פלסטינית, שתסכן את עתידה של מדינת ישראל," הוסיף דויטש.
9 תגובות