זעזוע וכעס נרשמו בקרב עשרות מתושבי אלעד, לאחר שלטענתם במהלך השבת בוצעו עבודות להקמת פארק המים והמתנפחים העירוני, שאמור לפעול במהלך השבוע הקרוב, בימי בין הזמנים, במתחם החניון של המתנ”ס ברחוב רבי חייא בעיר.

לטענת התושבים: עבודות בעיצומה של השבת

על פי עדויות של תושבים שהגיעו ל׳כיכר השבת׳, בשעות אחר הצהריים, לאחר תפילת מנחה, הגיעו למתחם רכב מסחרי ונגררת, ובמקום נפרק ציוד שיועד להקמת המתחם. לטענת התושבים, לצד פריקת הציוד בוצעו גם עבודות הכנה והקמה.

מספר תושבים שהבחינו בנעשה פנו אל הנוכחים במקום ומחו על חילול השבת. לדבריהם, הם דרשו להפסיק את הפעילות באופן מיידי, אולם לטענתם הפעילות במקום נמשכה.

תגובת העירייה: “לא בוצעו עבודות, רק נפרק ציוד״

בעקבות האירוע פרסמה עיריית אלעד במוצאי שבת הודעת הבהרה, שבה אישרה כי במהלך השבת נכנס כלי רכב למתחם החניון של המתנ”ס במטרה לפרוק ציוד, אולם הדגישה כי ״בשום שלב לא בוצעו עבודות במתחם במהלך השבת״.

עוד מסרה העירייה כי צוות השיטור העירוני הוזעק למקום ופעל להוצאת כלי הרכב מהמתחם. לאחר בירור שנערך, השומר שאישר את כניסת הרכב פוטר מתפקידו כבר במוצאי השבת, וחברת השמירה זומנה לשימוע.

בעירייה הוסיפו כי גם הספק המפעיל את הפארק, שלדבריה הוא יהודי שומר תורה ומצוות, הודיע על הפסקת ההתקשרות עם הגורם שהיה מעורב באירוע.