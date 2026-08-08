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השומר פוטר

עבודות בשבת או רק פריקת ציוד? התקרית שמסעירה את אלעד | הפרטים

עשרות תושבי אלעד סיפרו ל'כיכר השבת' כי במהלך השבת בוצעו עבודות להקמת פארק המתנפחים בעיר | בעירייה דוחים את הטענות ומבהירים כי רק נפרק ציוד ולא בוצעו עבודות | על פי העירייה, השומר שאישר את כניסת הרכב פוטר, וחברת השמירה זומנה לשימוע | כל הפרטים והתגובות על הסערה באלעד (חרדים)

28תגובות
פארק מתנפחים | ארכיון

זעזוע וכעס נרשמו בקרב עשרות מתושבי אלעד, לאחר שלטענתם במהלך השבת בוצעו עבודות להקמת פארק המים והמתנפחים העירוני, שאמור לפעול במהלך השבוע הקרוב, בימי בין הזמנים, במתחם החניון של המתנ”ס ברחוב רבי חייא בעיר.

לטענת התושבים: עבודות בעיצומה של השבת

על פי עדויות של תושבים שהגיעו ל׳כיכר השבת׳, בשעות אחר הצהריים, לאחר תפילת מנחה, הגיעו למתחם רכב מסחרי ונגררת, ובמקום נפרק ציוד שיועד להקמת המתחם. לטענת התושבים, לצד פריקת הציוד בוצעו גם עבודות הכנה והקמה.

מספר תושבים שהבחינו בנעשה פנו אל הנוכחים במקום ומחו על חילול השבת. לדבריהם, הם דרשו להפסיק את הפעילות באופן מיידי, אולם לטענתם הפעילות במקום נמשכה.

תגובת העירייה: “לא בוצעו עבודות, רק נפרק ציוד״

בעקבות האירוע פרסמה עיריית אלעד במוצאי שבת הודעת הבהרה, שבה אישרה כי במהלך השבת נכנס כלי רכב למתחם החניון של המתנ”ס במטרה לפרוק ציוד, אולם הדגישה כי ״בשום שלב לא בוצעו עבודות במתחם במהלך השבת״.

עוד מסרה העירייה כי צוות השיטור העירוני הוזעק למקום ופעל להוצאת כלי הרכב מהמתחם. לאחר בירור שנערך, השומר שאישר את כניסת הרכב פוטר מתפקידו כבר במוצאי השבת, וחברת השמירה זומנה לשימוע.

בעירייה הוסיפו כי גם הספק המפעיל את הפארק, שלדבריה הוא יהודי שומר תורה ומצוות, הודיע על הפסקת ההתקשרות עם הגורם שהיה מעורב באירוע.

מכתב הבהרה לתושבי העיר מהספק המפעיל את הפארק

בעירייה מבהירים: זו הסיבה שהשומר פוטר

בעירייה מבהירים כי ההחלטה לפטר את השומר התקבלה בעקבות עצם אישור כניסת הרכב למתחם במהלך השבת, ולא בשל ביצוע עבודות במקום, שלטענתם כלל לא התקיימו.

לסיום הדגישה העירייה כי היא רואה בשמירת קדושת השבת ערך עליון, וכי הציוד שהונח במקום יסולק ולא ייעשה בו שימוש במסגרת הפעלת הפארק. עוד נמסר כי "העירייה תפעל בנחישות, באחריות וללא פשרות כדי למנוע הישנות מקרים דומים ולשמור על צביונה של העיר ועל קדושת השבת".
אלעדחילול שבתמתנפחים

28 תגובות

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24
ולפרוק ציוד בשבת זה בסדר? תשובה טיפשית של העירייה
יג
ולשתוק לעבריינות בניה זה בסדר?
יצחק
אדון יצחק עברינות בניה רובה מגיע מצרות עין נטו אבל חילול שבת זה דאורייתא חשוב טוב
vandiver
23
אסור להנות מחילולי שבת
אלמוני
22
רק נפרק ציוד? גם פריקת ציוד בשבת זו בעיה חמורה!
.....

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