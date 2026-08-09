חיזוק ב-60 שניותיש רשע שיש לו כסף אבל זה לא שלו • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 10:00יש רשע שיש לו כסף אבל זה לא שלו • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדייש רשע שיש לו כסף אבל זה לא שלו • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:28עוד באותו נושאהכסף של הרשעים נמצא אצלם בפיקדון • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|07.08.26הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:אחרי שטבע למוות במקסיקו: גופת נכדו של הרב הרוש בן ה-4 שוחררה ללא נתיחהחזקי שטרן|10:11ילד נלכד במיקסר: חילוץ דרמטי בירושליםכיכר השבת|07.08.26אסון מזעזע בירושלים: הפייטן אבישי לוי ז"ל - נמחץ למוות מרכבוכיכר השבת|07.08.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:ההערות הרבות על הצניעות רק גרמו לי להתעניין יותר במראה שלי | סיפור מטלטלמשה רבי|06.08.26הכבאי שהעלה את התמונה הסתבך: העונש שקיבל אחרי שהסית נגד חרדידניאל הרץ|05.08.26אחרי רצח בנה תלמיד הישיבה: האם השכולה לא ויתרה וקיבלה בשורהחזקי שטרן|05.08.26
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