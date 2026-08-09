השכונה החדשה "איילת השחר" בצפון בני ברק היא כבר מזמן לא רק הבטחה על הנייר. מי שמגיע לאזור רחוב הלח"י מגלה שכונה חיה, מתפתחת ומבוקשת, שהפכה לבית עבור משפחות איכותיות רבות, ובהן משפחות מהציבור החרדי.

כעת, לקראת המשך האכלוס בפרויקט אביסרור, נפתחת הזדמנות מיוחדת למשפחות שמחפשות לא רק עוד דירה - אלא בית גדול, מרווח ומרשים, שמעניק תחושה של פרטיות וחופש בלב גוש דן. במרכז הקמפיין החדש עומדים הפנטהאוזים המרווחים של הפרויקט: דירות 6 חדרים שתוכננו עבור משפחות שרוצות יותר מקום בבית, יותר מרחב באוויר הפתוח ויותר אפשרויות לאירוח, לחיי משפחה ולחגי תשרי. בפרויקט יש גם דירות מרווחות בנות 5 חדרים.

הבית גדול - והמרפסת גדולה אפילו יותר

הפנטהאוזים בפרויקט כוללים מרפסות גג גדולות שמרחיבות את שטח המגורים ומאפשרות ליהנות ממרחב פרטי ופתוח מול הנוף.

זה המקום שבו אפשר לשבת עם המשפחה, לארח בנוחות, להקים פינת ישיבה, ליצור אזור משחקים לילדים או פשוט ליהנות מאוויר פתוח מעל השכונה.

לצד מרפסות הגג, הפנטהאוזים כוללים גם מרפסות סוכה מרווחות, שתוכננו מתוך הבנה אמיתית של צורכי המשפחה החרדית. לא עוד ניסיון להצטופף בשטח קטן בחג - אלא מרחב שמאפשר להקים סוכה נוחה, לארח ולחגוג עם כל המשפחה. גם דירות ה-5 חדרים מרווחות ונוחות.

מספר הפנטהאוזים מוגבל. היכנסו עכשיו והתרשמו >>

הדמיית הפנטהאוזים בלב בני ברק ( צילום: באדיבות המצלם )

לחיות מול הפארק - ולהישאר במרכז העניינים

פרויקט אביסרור באיילת השחר ממוקם בנקודה אסטרטגית יוצאת דופן. מצד אחד - נוף פתוח ופיתוח סביבתי על שפת פארק הירקון, הריאה הירוקה של גוש דן. מצד שני - קרבה למרכזי התעסוקה הגדולים ונגישות לרכבת ישראל, לרכבת הקלה ולקווי תחבורה ציבורית בתדירות גבוהה.

כך יכולים הילדים ליהנות ממרחבים ירוקים וממתקני שעשועים חדשים, בעוד ההורים נהנים מגישה מהירה ונוחה למוקדי התעסוקה, המסחר והתחבורה של אזור המרכז.

השילוב הזה מאפשר למשפחות ליהנות מתחושת מרחב ושקט, בלי להתרחק מהעיר ובלי לוותר על הנגישות שמקלה על חיי היומיום.

מספר הפנטהאוזים מוגבל. היכנסו עכשיו והתרשמו >>

כל מה שמשפחה צריכה - קרוב לבית

בשלב ב' של השכונה נמצאים בשלבי הקמה מתקדמים בתי כנסת, מקוואות וגני ילדים. גם מוסדות חינוך, בתי ספר, חיידרים ותלמודי תורה נמצאים בשלבי הקמה, לצד מרכזים מסחריים, סופרמרקטים ומרפאות של קופות החולים.

המשמעות היא שהמשפחות שמצטרפות לפרויקט אינן רוכשות רק דירה, אלא נכנסות לסביבת מגורים חדשה שמתוכננת להעניק להן את כל השירותים הנדרשים במרחק קצר מהבית.

הביטחון שלכם: היזמית היא גם החברה המבצעת

רכישת דירה היא אחת ההחלטות הכלכליות הגדולות שמשפחה מקבלת, ולכן לזהות החברה שעומדת מאחורי הפרויקט יש משמעות רבה.

חברת אביסרור משה ובניו פועלת בענף הבנייה מעל 45 שנה ובנתה אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ, מבאר שבע ועד שדה דב בתל אביב.

בפרויקט איילת השחר, אביסרור היא גם החברה היזמית וגם החברה המבצעת. כלומר, אותה חברה מתכננת, בונה ונושאת באחריות לאורך התהליך כולו - מהרכישה ועד למסירת המפתח.

עבור הרוכשים מדובר בכתובת אחת ברורה, בגב מקצועי ובניסיון מצטבר של עשרות שנים.

הסטנדרט של אביסרור מגיע גם לפנטהאוזים

שלב ב' בפרויקט ממשיך את הקו האדריכלי והעיצובי שהפך לסימן ההיכר של אביסרור.

הבניינים מתוכננים כבנייני בוטיק בני 7 קומות בלבד, עם 4 דירות בקומה ושתי מעליות מהירות הכוללות פיקוד שבת. הלובי הכפול והמפואר כולל תקרות גבוהות, שנדלירים יוקרתיים וחיפויים מעוצבים, בתכנונה של מעצבת הפנים אריאלה שניאור.

גולת הכותרת של הקמפיין החדש היא הפנטהאוזים בני 6 החדרים, המשלבים תכנון מרווח, מרפסות גג גדולות, מרפסות סוכה מרווחות וחניה תת-קרקעית פרטית.

זהו פתרון מגורים למשפחות שלא רוצות לבחור בין בית מרווח לבין מגורים בבני ברק - ומבקשות לקבל את שניהם. גם משפחות שיבחרו בדירות 5 חדרים ייהנו מדירות מרווחות במפרט גבוה.

נכנסים עכשיו - משלמים בעוד שנתיים

לצד הפנטהאוזים המרווחים, מציגה אביסרור הצעת מכר חדשה: נכנסים עכשיו ומשלמים בעוד שנתיים.

ההצעה מאפשרת למשפחות להתקדם כבר היום לעבר הבית החדש, בלי להידרש לתשלום המלא באופן מיידי, ובכך לקבל מרחב זמן משמעותי להיערכות כלכלית.

במקום להמתין ולראות כיצד מחירי הדירות משתנים, אפשר לבחור כבר עכשיו את הפנטהאוז המתאים, להבטיח מקום בפרויקט המבוקש וליהנות מתנאי תשלום שנועדו להקל על המעבר.

רוצים להבין איך פועלת הצעת "נכנסים עכשיו - משלמים בעוד שנתיים"? לחצו כאן לקבלת כל הפרטים ולתיאום פגישה.

פנטהאוז 6 חדרים, מרפסת גג גדולה, מרפסת סוכה מרווחת, נוף לפארק ומיקום בלב אזור הביקוש - כעת עם האפשרות להיכנס היום ולשלם בעוד שנתיים.

מספר הפנטהאוזים מוגבל. היכנסו עכשיו והתרשמו >>

*הדמיות להמחשה בלבד