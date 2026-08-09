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לא צריכים טובות

בלי אגורה מהמדינה | הת"ת החדש שהוקם ברמת בית שמש ד' כמענה מוחץ לגזירות

בצל הסערה סביב עולם התורה, עוד ועוד מוסדות חינוך נפתחים בארץ הקודש בהתבדלות מוחלטת וללא כל תמיכה ממשלתית • ברמה ד' בבית שמש נערך מעמד היסוד לתלמוד תורה הכלל-חסידי "דברי חיים" • במעמד השתתפו גדולי רבני העיר לצד משפיעים מעיר הקודש ירושלים • שמואל דריי מגיש תיעוד (חרדים)

5תגובות
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש במעמד (צילום: שמואל דריי)

בצל הגזירות והמאבקים על עולם התורה, נרשמת התרחבות מרשימה של מוסדות החינוך הפועלים "על טהרת הקודש", תוך התבדלות מוחלטת וויתור מראש על תקצוב ותמיכה מצד רשויות המדינה.

בימים אלו נחגג ברמה ד' בבית שמש מעמד היסוד המרומם לפתיחת התלמוד תורה הכלל חסידי החדש "דברי חיים", שיושתת מתחילתו ועד סופו על טהרת הקודש וללא הסתמכות על תקציבי המדינה.

את המעמד פיארו בהשתתפותם גדולי רבני ואדמו"רי העיר, ובראשם האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש. כמו כן נהרו למעמד גדולי המשפיעים החסידיים, ובהם הגה"צ רבי יצחק מאיר ארלנגר והגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, לצד מרא דאתרא ורבני רמת בית שמש ד', אשר בירכו על המוגמר ואיחלו כי המוסד החדש יראה סייעתא דשמיא מרובה בחינוך צאצאי השכונה לתורה ויראת שמים טהורה.

כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש במעמד (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)
כינוס היסוד לת"ת על טהרת הקודש ברמה ד' בבית שמש (צילום: שמואל דריי)

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רמת בית שמש ד'על טהרת הקודשכינוס היסודתלמוד תורה דברי חיים

5 תגובות

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4
שתזכו בעז"ה להגדיל תורה ולהאדיר!
ישראל
3
ככה צריך וכל העם ישמעו ויעשו בעז''ה
בית שמש
בדרך נס? כי בדרך הטבע אין כל היתכנות.
"וכל העם ישמעו ויעשו"
2
נו, ואתם באמת חושבים שהם לא מקבלים מהמדינה ???? יש לחשוד שהם מכירים את הטריק של ישיבת.... שרשומה בדתות כישיבת..... בכל מקרה יח"צ טוב !
חרדי

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