בצל הגזירות והמאבקים על עולם התורה, נרשמת התרחבות מרשימה של מוסדות החינוך הפועלים "על טהרת הקודש", תוך התבדלות מוחלטת וויתור מראש על תקצוב ותמיכה מצד רשויות המדינה.

בימים אלו נחגג ברמה ד' בבית שמש מעמד היסוד המרומם לפתיחת התלמוד תורה הכלל חסידי החדש "דברי חיים", שיושתת מתחילתו ועד סופו על טהרת הקודש וללא הסתמכות על תקציבי המדינה.

את המעמד פיארו בהשתתפותם גדולי רבני ואדמו"רי העיר, ובראשם האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש. כמו כן נהרו למעמד גדולי המשפיעים החסידיים, ובהם הגה"צ רבי יצחק מאיר ארלנגר והגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, לצד מרא דאתרא ורבני רמת בית שמש ד', אשר בירכו על המוגמר ואיחלו כי המוסד החדש יראה סייעתא דשמיא מרובה בחינוך צאצאי השכונה לתורה ויראת שמים טהורה.