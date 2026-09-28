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תיעוד מרגש: הרבבות במעמד ברכת כהנים בכותל המערבי | צפו

רבבות מתפללים השתתפו הבוקר (שני) במעמד ברכת כהנים הראשון לחול המועד סוכות ברחבת הכותל המערבי | צפו בתיעוד ענק ומסכם מהמעמד המרגש (חרדים)

מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
שורד השבי בר קופרשטיין במעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
שר הביטחון ישראל כ"ץ במעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
הכותל המערביחול המועד סוכותחול המועדמעמד ברכת כהניםברכת כהנים

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