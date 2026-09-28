יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ תיעוד מרגש: הרבבות במעמד ברכת כהנים בכותל המערבי | צפו רבבות מתפללים השתתפו הבוקר (שני) במעמד ברכת כהנים הראשון לחול המועד סוכות ברחבת הכותל המערבי | צפו בתיעוד ענק ומסכם מהמעמד המרגש (חרדים) חשחזקי שטרןכיכר השבת | 12:11 מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)שורד השבי בר קופרשטיין במעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)שר הביטחון ישראל כ"ץ במעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90) הכותל המערביחול המועד סוכותחול המועדמעמד ברכת כהניםברכת כהנים 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:יממה לפני הסתלקותו; תיעודים אחרונים של המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל חיים רוזנבוים|09:00כיפות סרוגות וספרדים, לצד חסידים; תיעוד עוצמתי מהשמחה בתולדות אהרןחיים רוזנבוים|08:33דמעות בבני ברק; ראש הישיבה נפרד בלי הספד מרעייתו הרבנית הצדקנית ע"החיים רוזנבוים|27.09.26אולי גם יעניין אותך:חשד מטריד בבני ברק: מי שתל מכשירי האזנה בלשכתו של ראש העיר?קובי ישראל|27.09.26ברחוב האדמו"ר מגור; האדמו"ר ערך את הטיש בסוכה הגדולה בבני ברקחיים רוזנבוים|27.09.26החסידים נהרו מכל הארץ | ההפתעה: בנו של הרבי מרמת אהרן הנעים בקולו חיים רוזנבוים|27.09.26
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